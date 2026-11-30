下屆桃園市議員應選六十五席，前天選舉結果九名現任者落馬、三名老將回鍋、十六名議會新面孔，逾三分之一大換血。藍綠仍居前兩大黨，藍營連同提名與報備參選共拿下卅席，評估楊梅區、桃園區戰果不如預期，但大致目標皆有達成；綠營搶廿四席，肯定新人表現出色，將推派正副議長人選。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠說，國民黨此次提名卅六人加上核准報備二人，共卅八人參選，最終拿下卅席，距過半卅三席差三席，有一點小遺憾。較大的變數是楊梅區選戰末期出現狀況，導致國民黨大本營的楊梅最後僅剩一席，較為失望；桃園區則受到「王妃」掀起旋風影響，未能六席全上。

不過，蔡忠誠也提到，下屆議會民眾黨二席議員，也有部分對國民黨友好的無黨籍議員，他對於未來藍營邱奕勝搭配梁為超爭取正副議長，及整體議會生態仍充滿信心。展望二○二八年立委選舉，也盼藍白持續協調合作，目標桃園六席立委全壘打。

民進黨桃園市黨部主委張火爐說，這次雖然輸掉市長選舉，但黃世杰表現仍然相當優異，大家一起努力，在市議員選舉保有廿四席，尤其新人表現出色都當選。民進黨在下屆將自推正副議長人選，至於要推選誰與二年後的立委選舉尚未討論，本周三民進黨中常會，市黨部會按黨中央決策和指示配合選後各項作業。

拿下桃園區第一高票的無黨籍素人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」最受矚目。她昨說，當選至今仍像在做夢，但「太陽升起就是責任的開始」；至於外界關注是否改回原名，她說不會改名，更分享自身經歷「不要相信別人口中自己是什麼命，應該要天崩開局、逆襲改命。」

連任成功的市長張善政昨被媒體問到，未來在議會備詢時，將如何稱呼這名十六字的新科議員？張笑說，當然希望對方能夠改名，改回本名會比較好稱呼，否則為了節省時間，就會稱呼她為「王議座」，也期待未來能與大家有很好的互動。