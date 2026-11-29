九合一大選結束，屏東縣議員獲得最多選票是第4選區無黨籍31歲林宇澤，他第二次參選，4年前僅獲2670票，在該選區13名候選人墊底，4年後他靠著一輛腳踏車、一雙走到膝蓋積水的腳，拿下1萬5444票，得票數居全縣之冠。林宇澤說，「對的事情持續做，持之以恆。」

林宇澤從參選以來主打沒有地方派系、沒有政治家族奧援，27歲首度投入選戰，是該選區最年輕議員候選人，這次捲土重來，高票當選成為屏東縣第21屆最年輕的縣議員。

林宇澤坦言，4年前落選後他陷入近一個月低潮，足不出戶，許多鄉親、網友私訊鼓勵，「宇澤，再拚一次，我們再支持你一次。」讓他重拾信心，2023年農曆過年他就宣布參選下屆議員，春聯印上「2026年議員參選人林宇澤」。

4年來，林宇澤沒有因落選離開，深入基層、走入社區，社工出身的他重視孩子身心靈發展，陸續辦有助孩子閱讀、表達能力的親子活動。去年7月辭去工作，投入選戰，一開始不被看好，他說，第一天站路口拜票，還被民眾誤以為是賣房子。

有別於傳統選戰，林宇澤堅持環保選舉，不插旗幟、不出動廣告車，選區僅兩面競選看板，他騎腳踏車穿梭萬丹、新園、東港三鄉鎮拜票，也被大家稱「腳踏車議員」。五百多天的選戰日子，他每天花16小時跑選務，徒步拜票一天走上4、5萬步，鞋子換到第三雙，走到膝蓋積水、軟骨磨損，腰椎出現問題。

林宇澤在辭職前存一筆生活費，撐到今年3月用罄，向哥哥借2萬元作為三餐費。他笑稱自己是「麻醬麵狂魔」，一餐預算50元，選區內60多家麻醬麵店是他的口袋名單。合法募款後，支持者捐款時備註，「宇澤，拿去吃好一點，不用擔心，我們當你的後盾，繼續拚。」讓他一路走來滿懷感恩。

林宇澤今天展開謝票行程，在社群公布謝票時間與路線，他騎著機車車掃謝票，支持者看到網路訊息也特別到廟埕等待，給他加油打氣，還有人請他簽名，也提醒他注意身體。

林宇澤拿下1萬5444票最高票，該選區第二高票是議長周典論小女兒周芸均7689票，林宇澤得票數是第二高票兩倍。

第4選區共10人參選，選出8人，該選區有家族政治交棒，議長周典論交棒給小女兒周芸均、縣議員洪宗麒交棒給妻子胡嘉玲，還有議員鄭張常敏交棒給女兒鄭喬云，均成功當選。當選的還有成功四連任縣議員許展維、林蔡鳳梅、三連任劉孟君，二度挑戰成功呂少麒；爭取三連任縣議員方文正、新園鄉長轉戰縣議員的方冠丁，兩人落敗。

屏東縣議員獲最多選票是第4選區無黨籍31歲林宇澤，1萬5444票，得票數全縣之冠，今展開騎機車謝票之旅。記者劉星君／攝影

屏東縣議員獲最多選票是第4選區無黨籍31歲林宇澤，1萬5444票，得票數全縣之冠，今展開騎機車謝票之旅。記者劉星君／攝影