彰化縣議長謝典霖涉賄選、貪汙遭羈押逾70天，昨天仍順利連任彰化縣議員，家人及支持者仍期待他能在12月25日就職日出席，並參選議長。此外國民黨副議長許原龍雖順利連任，並早已表態爭取議長大位，原規畫搭檔參選副議長的議員黃正盛卻意外落選，打亂兩人的布局，也讓新一屆議長選舉增添變數。

黃正盛是彰化縣議會第四選區議員，這次挑戰五連霸卻意外落選。他除了是大村鄉農會理事長，父親也是前國代黃上揚，在地方具有一定政治基礎。選前原規畫由許原龍角逐議長、黃正盛參選副議長，如今黃正盛落選，讓許原龍原先的搭檔布局受到影響。

許原龍今天接受媒體詢問，對於副手人選是否已有其他規畫，僅表示還要再了解一下，隨後連聲道謝並掛上電話。

另一方面，在選前就表態爭取議長的謝典霖因涉嫌賄選、貪汙等案件遭羈押禁見逾70天，謝家先前聲請具保並提出抗告，希望能獲准交保，但目前仍未有結果。儘管謝典霖無法親自投入選舉，競選活動仍由團隊持續進行，昨天仍以選區第二高票順利連任，並透過家人向支持者表達感謝。

謝典霖透過家人表示，自己失去自由，這70多天無法好好向鄉親問候、提供服務，但鄉親仍願意信任他，這份信任與恩情，他與競選團隊及家人都會永遠銘記。也表示，這次獲得鄉親高票支持，是對他近20年來投入地方服務的肯定，也是對他人格的信任，對身陷司法案件的他而言，是最大的安慰，未來不會辜負這份託付。

目前謝典霖羈押期限至明年1月17日屆滿，家人仍期待案件能速偵速結，若能在12月25日新任議員宣誓就職及正副議長選舉前獲准具保，他仍有機會親自出席並角逐議長。另一方面，許原龍原先規畫的搭檔落選，也得重新尋覓副手；兩組人馬各自面臨不同變數。