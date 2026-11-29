高雄市議員選舉落幕，民進黨提名人選僅大寮林園選區洪村銘及鳳山老將張漢忠落選，五名新人拿下各自選區最高票，皆為立委及市長陳其邁的子弟兵。國民黨五席資深議員落敗令外界吃驚，但也有前議長曾麗燕及前副議長陸淑美交棒成功，為藍營注入新血。

民進黨此次選舉幾乎大獲全勝，共拿下33席，三分之一席次是新人，林慧欣、張以理、鄧巧佩、黃敬雅、張耀中皆奪下選區最高票。

立委邱議瑩辦公室主任林慧欣第二度參選大旗美選區議員，她上次是落選頭，捲土重來以1萬6285票最高票當選。立委黃捷辦公室執行長鄧巧佩在鳳山區拿下2萬9382票最高票，她跟二度參選的蘇致榮同時當選，然而「機車議員」張漢忠六連霸失利。

立委賴瑞隆辦公室執行長、空姐出身的黃敬雅獲得3萬3047票，不僅是前鎮小港選區第一高票，還是全市最高票。市長陳其邁任用的青年局長張以理參選左楠區，拿下2萬8752票排名第一，另名子弟兵張耀中參選林園大寮區，拿下2萬2424票最高票，擠下同選區國民黨資深議員王耀裕。

其他6名新人表現也很優秀，大路竹區陳琳潔順利從父親陳明澤手中接棒，大岡山選區蔡秉璁是立委邱志偉力薦的新潮流新人，擊敗同選區國民黨老將方信淵，而選前呼聲很高的海洋局前局長張漢雄之子張騏晟也未能當選。

國民黨大岡山選區方信淵、仁大鳥大選區吳利成、前鎮小港選區蔡武宏、林園大寮選區王耀裕，以及平地原住民選區王義雄等五名現任議員落選，藍白合指標林于凱也未能當選。

國民黨丟掉五席議員，不過前議員童燕珍及陳若翠回鍋參選成功，茂林原民區陳奕蓁，前鎮小港區湯茹婷、前新苓黃鈺婷及大岡山區黃韻涵等新人當選，共拿下26席議員。

高市議會前議長曾麗燕（左）未競選連任，她力挺的新人湯茹婷（右）順利當選。圖／取自湯茹婷臉書

高市議會前副議員陸淑美（左）下屆交棒女兒黃韻涵，未競選連任。圖／取自黃韻涵臉書