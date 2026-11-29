因一句「8包煎餃拚到底」打響名號的高雄市議員當選人張以理，選後再度掀起煎餃話題。有網友許願，希望未來高雄能舉辦國際煎餃節，沒想到釣出張以理本人回應「我認真想辦煎餃嘉年華」，貼文曝光後，不少網友也開始為活動提出各種想法。

一名網友在Threads發文表示「希望高雄以後會有高雄國際煎餃節」，還直言屆時一定要去大吃一頓。張以理隨後現身留言區，透露自己確實有舉辦煎餃嘉年華的想法，讓原本帶有玩笑性質的貼文意外引發討論。

張以理與煎餃的淵源始於選前的候選人號次抽籤，當時抽中8號的他，因緊張意外喊出「8包煎餃拚到底」，煎餃也因此成為他的競選特色。昨（28）日宣布當選後，留言區更湧入不少煎餃表情符號，有網友笑喊「煎餃進入議會了」，還有人敲碗希望他繼續分享在地美食。

如今張以理透露想辦煎餃嘉年華，網友也紛紛留言「期待」、「絕對支持」、「拜託你辦！」、「開高雄煎餃大賽！」，甚至有人提議未來可與日本栃木縣宇都宮市合作舉辦活動。不過，也有在地居民擔心口袋名單曝光後更難買到，幽默留言「我勸你不要再把左楠的煎餃名單都交出來了，你這樣對得起一票一票蓋給你的左楠鄉親嗎」。