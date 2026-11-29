澎湖縣議員選舉昨天開票，應選19席全數底定，依澎湖縣選委會開票統計，民進黨提名4人全數當選，國民黨提名3人當選2席，其餘13席為無黨籍，上屆議會為國民黨4席、民進黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨籍11席，政黨版圖略有消長。

民進黨當選人為第一選區馬公市的蘇育德、呂黃春金、顏家康，以及第二選區湖西鄉的蔡清續，國民黨當選人為議長陳毓仁、議員許國政，蘇育德以2727票拿下全縣最高票，陳毓仁以2563票居次。

國民黨席次減少，多與人選異動有關，上屆以國民黨籍當選的劉陳昭玲因案辭職，歐中慨此次由兒子歐松林以無黨籍參選，吳政杰此次未經政黨推薦，陳毓仁則是上屆以無黨籍當選，此次獲國民黨推薦。

馬公選區應選11席、19人參選，新進議員為陳偉澄、莊光大、歐松林、顏家康，馬公選區2席婦女保障名額，由蘇陳綉色、呂黃春金當選，無須依保障名額遞補。

湖西鄉3席由許育愷、吳政杰、蔡清續連任；白沙鄉魏睿宏、宋昀芝，西嶼鄉許月里，望安鄉陳佩真均連任，七美鄉夏晨榮則擊敗現任議員張仁和。

無黨籍議員陳海山此次以2295票、馬公選區第3高票當選，但他與許姓樁腳因涉嫌違反選罷法等案，經澎湖地方法院裁定自11月25日起羈押2個月，並禁止接見通信，不過若陳海山到新屆議員宣誓就職典禮時仍在羈押中，可能無法到場宣誓就職。

地方同時關注正副議長選舉，現任議長陳毓仁、副議長藍凱元皆在馬公選區連任，兩人2023年曾正面交手，當年陳毓仁兩輪均以9票對7票勝出，藍凱元續任副議長。

地方人士分析透露，藍凱元若要挑戰議長，需爭取民進黨4名議員支持，副議長人選可能成為合作條件之一，若以政黨席次初步推算，藍凱元加上民進黨4票為5票，仍需另外爭取無黨籍議員支持，陳毓仁方面，國民黨席次2席，同樣需仰賴無黨籍議員，從票數結構看，11名可出席的無黨籍議員動向，將影響議長選舉結果。