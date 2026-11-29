嘉義縣九合一選舉落幕，長期由政治家族主導的地方政治版圖出現鬆動。溪口鄉電器行老闆蘇俊榮以340票之差，擊敗民進黨籍現任縣議員劉雅文，打破劉、孫兩家近25年主導鄉政的局面；中埔鄉快炒店老闆王俊智也拿下逾4成選票。地方人士觀察，從鄉長到縣長選戰結果，反映部分基層選民對家族政治及「明文規定」已有求變聲音。

溪口鄉自2002年劉邦詩主政以來，鄉政長期由劉、孫兩家主導。劉邦詩曾任鄉長及縣議員，女兒劉純婷曾任兩屆鄉長及溪口鄉農會總幹事，另一名女兒劉雅文則擔任兩屆縣議員；曾任兩屆鄉長的孫維聰，也是劉雅文、劉純婷的表弟，家族政治實力橫跨鄉公所、農會及縣議會。

劉雅文此次轉戰鄉長，挾帶家族、農會及政黨等政治資源，選前備受看好。不過，沒有民選公職經歷及政黨奧援的蘇俊榮，主打快樂選舉、地方翻轉，提出招商引資、農產行銷、改善基礎建設及社會福利等政見，並透過搞笑短影音提高網路聲量，選戰後期雙方已呈拉鋸態勢。

開票結果，蘇俊榮在4人競逐中拿下3939票、得票率48.42%，劉雅文獲3599票、得票率44.24%，兩人相差340票，不僅讓民進黨痛失溪口鄉長席次，也結束劉、孫兩家近25年主導鄉政的局面。

中埔鄉也出現政治素人挑戰地方望族的選戰。尋求連任的鄉長李碧雲曾任4屆中埔鄉農會總幹事，父親李文堂、叔叔李文錦及堂妹李碧菁都曾任鄉長，李家世代接力經營鄉政及農會，地方政治實力雄厚。

此次面對政治素人、快炒店老闆王俊智挑戰，李碧雲以1萬2049票、得票率58.08%順利連任，但初次投入選戰的王俊智也拿下8698票、得票率41.92%，顯示傳統家族政治優勢仍面臨挑戰。

嘉義縣長選戰，無黨籍朴子市長吳品叡今年7月5日才宣布參選縣長，投入選戰不到5個月，獲11萬7743票、得票率44.13%，雖不敵民進黨蔡易餘的14萬9040票、55.87%，但短時間內凝聚逾11萬張選票，在野大聯盟已展現一定的基層實力。

地方人士分析，嘉義縣長期由民進黨執政，前縣長陳明文在地方政壇具有一定影響力，地方政壇也衍生出帶有諷刺意味的「明文規定」一詞。從此次溪口鄉家族政治遭翻轉、中埔鄉政治素人拿下逾4成選票，到縣長選戰在野大聯盟的凝聚，地方人士認為，部分基層選民對家族長期主政及「明文規定」的政治生態已出現反彈，傳統政治勢力雖仍具優勢，但基層選票鬆動及在野力量的集結，已是不能忽視的現象。

民進黨嘉義縣長當選人蔡易餘宣布當選後，與朴子市長當選人王如經在聯合競選總部豎起大拇指，接受支持者祝賀。圖／蔡易餘競選總部提供

政治素人、快炒店老闆王俊智首度投入中埔鄉長選戰，雖未能勝出，仍拿下8698票、得票率41.92%。圖／截自王俊智臉書

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡宣布敗選後，與支持者相擁而泣，此次投入選戰不到5個月，拿下11萬7743票、得票率44.13%。圖／吳品叡競選總部提供

嘉義縣長翁章梁（右）選前陪同民進黨溪口鄉長候選人劉雅文車掃拜票。圖／截自劉雅文臉書