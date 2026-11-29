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民進黨北市議員增至23席 市黨部：「洋流」助益
九合一選舉落幕，民進黨台北市黨部主委吳沛憶今天表示，議員選戰逆勢成長原因，首要為「洋流」母雞帶小雞效益和聯合競選作戰成功，黨團從19席增至23席，議員當選率近9成。
民進黨台北市黨部下午發布新聞稿表示，地方公職人員選舉昨天進行投開票，民進黨台北市長候選人沈伯洋未當選，但已締造近30年來民進黨市長得票最高紀錄。同時，台北市議會的民進黨黨團也從19席增加至23席。
吳沛憶表示，本屆提名區域25席議員，加上原住民議員1席，最後當選拿下23席議員，較上屆增加2席，議員整體得票數大增12萬6000票，議員當選率近9成。
針對本屆議員選戰逆勢成長原因，吳沛憶認為，首先最主要因素是「洋流」效應，成功形成母雞帶小雞效益；其次，本屆議員採聯合競選，聯合掃街、聯合宣傳發揮團隊作戰，提升整體議員曝光度；最後，議員候選人在艱困選區服務與問政的勤奮努力，獲得市民肯定。
台北市黨部表示，本屆堅持正向選舉，讓很多市民感動。雖未獲得多數，但是非常感謝市民的鞭策，也感謝許多志工、民眾的鼓勵。每次選舉都要從中檢討、學習，不斷提升團隊，記取市民用選票所給予訊息，將仔細聆聽和改進。北市黨部和黨公職未來會加強深耕基層，打開和社會對話的平台，持續爭取市民信任。
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