國民黨李四川成功拿下新北市長，但國民黨在新北市議會席次不增反減，現任議員劉美芳、呂家愷、邱烽堯及游輝宂等人相繼落馬，民眾黨則在板橋、中和成功插旗，市長選舉藍白合作是否反而壓縮藍營議員選舉空間，引發討論。劉美芳認為，部分藍營票源可能流向白營，黨內也可能出現票源分布不均的情況；另有藍營人士質疑，現任議員落選究竟是白營吸票，還是黨內票源過度集中，值得檢討。

此次板橋議員選戰12搶9，民眾黨林子宇拿下逾2萬7000票，衝上全區第4高票，國民黨兩名新人鄧凱勛、周韋翰也順利當選，擔任16年議員的劉美芳意外落馬，國民黨在板橋的議員席次從5席減為4席。中和選區邱烽堯、游輝宂兩名國民黨現任議員落選，藍營席次從4席減為2席。

劉美芳認為，此次選舉失利是多重因素交互影響的結果，市長選舉藍白合作，但議員選舉仍有席次競爭，部分藍營票源可能流向白營，改變原有的選票結構。此外，此次女性候選人增加，選民的選擇變多，也讓過去女性議員的部分優勢受到稀釋，加上新人高聲量及外溢效應，帶動選票重新分布，壓縮現任議員的生存空間。

劉美芳也點出藍綠配票差異，認為相較民進黨票源分配較為平均，國民黨可能出現票源分布不均的情況，民進黨新北市長候選人蘇巧慧此次對綠營議員候選人的整體選情也有不小助益。劉也說，她身為資深議員，不少支持者認為她一定會當選，可能因此降低危機意識。

土樹三鶯選區此次議員席次從10席減為9席，國民黨現任議員林金結以4萬1110票拿下全區最高票，呂家愷雖較上屆增加近7000票，最終仍以376票之差無緣連任，民眾黨候選人吳亞倫拿下逾1萬8000票，未能成功插旗。

呂家愷表示，這段時間相當努力，此次得票也成長近7000票，這是團隊共同努力的成果，選舉失利就是失利，敗選責任由自己一肩扛起。

另有藍營人士質疑，現任議員落選究竟是民眾黨吸走選票，還是國民黨內部票源過度集中？有候選人選前曾對外表態願意讓票，最終得票數卻大幅成長，在多名現任議員落選的情況下，高票當選者如何看待黨內配票問題，也值得進一步檢討。

此次板橋、中和及土樹三鶯選區投票率均較上屆增加約7至8個百分點，3個選區合計增加近12萬人投票，民眾黨得票成長究竟來自原有藍營支持者，或是開拓新的票源，仍有待進一步分析。

劉美芳強調，這些都是目前的初步觀察，仍須透過各里得票數進一步分析，選舉失利，自己也有需要檢討的地方，不會將責任完全歸咎於外在因素。

「16年來，美芳認真問政、用心服務，無愧於心。」劉美芳表示，最不捨的是那些一路陪伴、出錢出力的支持者，讓大家失望了。民主政治沒有永遠的優勢，選舉環境也不斷改變，尊重選民決定，坦然接受結果，但服務社會的初心不會改變。