雲林縣議會應選45席次，國民黨8席、民進黨13席、民眾黨2席、無黨籍22席。綠增加3席，藍少1席，但因仍三黨不過半，且除了幾名政二代，新面孔不多。現任議長黃凱爭取連任，前議長沈宗隆之子沈昱霆將角逐副議長，盡管未來新縣府由藍轉綠，但一般認為如沒意外，「黃沈配」應可順利當選正副議長。

雲林現任43名議員有多達16人未參選，但多數讓政二代、配偶或兄弟姊妹接手，其中27人爭連任，第三選區張維心、第五選區許留賓，以及選前被看好的現任副議長蔡咏鍀妻子黃美蘭、議員王又民之子王竣毅及議員蔡永富弟弟蔡永順也都意外落選。

此外，四名現任議員換跑道，張維崢當選林內鄉長、簡慈坊當選斗南鎮長；元長鄉長李明明、大埤鄉長林森寳轉戰議員也都高票當選，崙背鄉長李泓儀挑戰議員失敗。

今年議員選舉，民進黨提名15人、國民黨9人、民眾黨3人，6個選區選出43名議員，包括民進黨13席、國民黨8席、民眾黨2席、無黨籍22席。今年增加2名原住民議員，共45名議員。

從選舉結果來看，下屆議員民進黨增加3席、國民黨減少1席、民眾黨增加1席。在選舉落幕後正副議長人選再浮檯面。以各黨席數增減不大，還是以無黨為最大黨，其中泛藍議員人數居多，因此，民進黨席數雖增加，且又將入主縣府，但以未來新議會藍大於綠生態，民進黨恐仍難插手正副議長選局。

有意連任的黃凱說，新議會仍舊三黨不過半，但大家不分黨派，為地方、為服務，應會團結為雲林，所以會持續努力整合，爭取支持他連任議長。

副議長蔡咏鍀未參選，將由前議長沈宗隆的兒子沈昱霆，不僅成功接棒成為新議會最年輕議員，更被傳是接任副議長人選。他指出，未來一個月將與黃凱積極拜會新科議員爭取認同，也會向老將請益尋求支持，他將秉持公平、公正問政，監督縣政，為民眾謀求最大利益。