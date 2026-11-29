2026九合一選舉落幕，民眾黨新北市議員陳世軒以5萬9540票成功連任，得票數位居全國議員候選人之首，相較4年前增加逾4萬票。媒體人黃揚明發文談及陳世軒的地方經營方式，並將話題延伸至2028年立委選舉，認為若陳世軒投入下屆立委選戰，瑟瑟發抖的應該是新莊區現任立委吳秉叡，引發網友討論藍白合作的可能性。

黃揚明在臉書以「民眾黨的模範生：陳世軒」為題發文，指出陳世軒雖帶著「政二代」標籤踏入政壇，4年前更是以吊車尾之姿當選，但任內憑藉一句「我處理」逐漸打開知名度，獲得「新莊土地公」的稱號。此次挑戰連任，得票率達27.14％，黃揚明認為，其地方服務方式也讓非民眾黨支持者看見。

不少網友表示，「在我們新莊人社團經常可以看到他的蹤影，很認真的年輕人，希望繼續保持別走歪」，也有民眾透露「上一次因為他爸沒投給他，這次投得心甘情願」；另有網友建議「民眾黨應該把新莊土地公的團隊處理案件方式做成SOP，全台民代向下扎根」。

黃揚明提到，民眾黨此次全國直轄市及縣市議員席次從上屆14席增加至34席，並在文中討論陳世軒未來投入立委選舉的可能性，將新莊區現任民進黨立委吳秉叡列為觀察對象。他以此次新莊選區藍白議員合計得票率接近55％為背景，提出兩黨共同推派人選的假設，引起網友關注。

對於藍白合作議題，留言區也出現不同聲音，有人直接詢問「你覺得2028他可以出來選新莊立委嗎」，也有網友對兩黨未來能否順利整合持保留態度。至於陳世軒本人，選後則在臉書向選民致謝，強調「沒有投給我的鄉親，您們的事也是我的事」，並表示將持續服務在地居民。