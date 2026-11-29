桃園市議長邱奕勝在中壢區拿下20138票，以該選區第二高票順利連任，創下個人歷屆議員選舉最高得票紀錄，連續8屆獲得選民支持。圖：翻攝自邱奕勝FB

2026九合一選舉落幕，國民黨桃園市議長邱奕勝昨（28）日在中壢區拿下20138票，以該選區第二高票順利連任，創下個人歷屆議員選舉最高得票紀錄，連續8屆獲得選民支持。邱奕勝除感謝鄉親一路以來的信任與託付，也呼籲各界放下選舉期間的紛擾，不分黨派、不分彼此，共同為桃園未來4年的建設與發展努力。

根據中央選舉委員會統計，本屆桃園市議員第七選舉區（中壢區）共有17人角逐11席，邱奕勝以20138票、得票率9.60%順利當選，不僅是中壢區國民黨籍候選人中得票最高者，較上屆18129票增加2009票，得票數首度突破2萬票大關。

回顧邱奕勝歷屆議員選舉得票紀錄，自民國87年首次當選桃園縣議員以來，從6119票一路成長，歷經桃園縣市改制，升格直轄市後，民國103年獲得14345票、107年16648票、111年18129票，本屆再增至20138票，歷次議員選舉得票數均較前一屆增加。

邱奕勝表示，看到開票結果，心中除了感動，更有滿滿的感謝，這份榮耀不只屬於自己，更屬於一路陪伴、鼓勵與支持他的每一位鄉親。從地方服務到議事問政，每一次拜訪、每一聲叮嚀，他都記在心裡，鄉親願意再次將責任交給他，不只是肯定，更是一份沉甸甸的託付。

隨著選舉落幕，邱奕勝也向各界喊話，選舉期間大家或許有不同的立場與想法，但選舉結束後，大家仍是生活在桃園這片土地上的一家人。他期盼各界放下過去的紛擾，把祝福留下、把團結放在心上，不分黨派、不分彼此，為共同的家園一起努力。

邱奕勝指出，未來4年是桃園持續建設、加速發展的重要時刻，期盼與市府團隊、議會同仁及所有關心桃園的市民攜手合作，凝聚共識、跨越歧見，讓各項建設更加到位，帶動城市持續進步。

邱奕勝強調，選舉結束也是新的開始，未來將帶著鄉親的信任與託付，繼續勤走基層、傾聽民意，努力為市民爭取更好的生活環境，與鄉親並肩打拚，讓桃園的未來更加美好。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢逾2萬票力挺邱奕勝8連霸 籲跨越歧見攜手建設桃園