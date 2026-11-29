民眾黨立委洪毓祥（右）陪同平鎮區市議員當選人吳正吉進行車隊謝票。圖：吳正吉競總提供

2026桃園市議員選舉競爭激烈，台灣民眾黨的桃園區候選人徐千晴、平鎮區候選人吳正吉2人成功當選，首次在桃園市議會拿下2席次，建立灘頭堡。民眾黨桃園市黨部主委、立委洪毓祥今(29)日表示，民眾黨這次在桃園從零增加到2席，感謝桃園、平鎮鄉親的支持和肯定，未來會繼續在地深耕，不排除與無黨聯盟針對理念相同的法案、預算合作監督市政。

民眾黨立委洪毓祥（右）陪同平鎮區市議員當選人吳正吉進行車隊謝票。圖：吳正吉競總提供

民眾黨桃園市議員提名4人競選，最後由園區候選人徐千晴以1萬5931票當選、平鎮區候選人吳正吉以7854票當選，成功拿下2席次。洪毓祥今天陪同吳正吉等候選人進行車隊掃街謝票，洪毓祥表示，桃園這次桃園拿下2席不錯，從原本0席增加到2席，在桃園、平鎮的努力受到選民的支持和肯定，另兩區可惜，民眾黨從0到2，未來將繼續深耕在地，未來將由2議員實際接觸了解後，不排除與無黨籍盟針對理念相同的法案、預算合作，做好監督市政工作。

吳正吉表示，很感謝平鎮鄉親的支持和肯定，也感謝柯文哲、黃國昌兩位主席對平鎮的重視，柯文哲來輔選三次，黃國昌也來好幾次，民眾黨成功拿下議員2席，雖無法組成黨團，但未來四年會認真做事，做好鄉親交付的工作和地方服務，並配合中央指示，做好市政監督工作，爭取地方建設與深耕地方服務，為民眾黨打基礎。

本文章來自《桃園電子報》。原文：民眾黨攻下桃園2席議員謝票 從0到2打下在地深耕灘頭堡