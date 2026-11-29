民眾黨在今年彰化地方選舉有所斬獲，不僅取得彰化縣議會組成黨團的席次，在鄉鎮市民代表選舉中，提名人當選率也突破五成，從議會到基層逐步擴大地方政治版圖。不過民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭昨天選後也宣布請辭，表示完成階段性任務。

這次民眾黨在彰化共有3席縣議員當選，分別為彰化區吳韋達、和美區蘇智弦及員林區張雪如，達成議會組成黨團的目標。其中，23歲的蘇智弦新人參選第三選區，以選區最高票當選，成為全國最年輕的縣議員。

鄉鎮市民代表選舉方面，彰化市4個選區都有民眾黨候選人當選，薛方壹、林亞軒、董立凱及郭凱倫全數勝出，其中薛方壹更以第一選區最高票當選。此外，福興鄉民代表黃怡雯成功連任，並以選區最高票當選；埔心鄉新人徐尚裕首度參選即以最高票勝出；員林市三義里長張仕穎轉戰市民代表，也順利當選。

吳韋達2022年參選時以5801票、8票之差成為落選頭，後因原當選人涉賄選遭判當選無效，遞補進入議會；這次選舉得票突破1萬票，順利連任。黨內分析，這次採取「母雞與小雞」相互拉抬策略，由吳韋達帶領新人系統性拜票，加上代表候選人勤跑基層、形象清新，獲得地方選民認同，有助於選情。

彰化縣黨部主委温宗諭表示，這次選舉從議員到鄉鎮市民代表都有斬獲，顯示民眾黨在彰化的地方組織逐步成形。選戰期間，縣黨部協助候選人規劃文宣、設置競選看板及動員地方組織，透過資源整合與團隊合作，協助候選人深入地方爭取選民支持。

不過温宗諭也在選後宣布請辭。他表示，自去年4月接任以來，負責地方組織整合及選戰布局，隨著選舉階段性任務完成，已於27日晚間10時向黨中央正式提出辭呈，未來將回歸全國總工會，專注勞工權益及勞動政策，持續為全台勞工發聲。

温宗諭表示，已向黨中央建請儘速尋覓適當人選接任，並會做好交接工作，讓黨部運作及地方服務順利延續。他強調，卸下職務不代表停止關心地方，而是回到自己長期投入的勞工領域，繼續為勞工打拚。