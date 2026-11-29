九合一選舉剛落幕，台北市議會藍綠白板塊震盪，尤其是國民黨資深議員鍾小平、秦慧珠、陳錦祥紛紛落馬，外界認為與藍白合有關。不過，藍營黨內人士表示，主要是藍白合時間點所致，且各別議員落馬的原因有所差異；而在新的議會，他認為，藍白有了合作默契，在爭議事項等，會以溝通代替質詢。

藍營黨內人士表示，這次藍白合的時間點，主要是在選舉後期時定調，部分縣市合作很密切，國民黨支持者對於民眾黨候選人也沒有太大的反感，所以是朝藍白全壘打。不過，台北市有先天的困境，主要是一開始提名沒有藍白協調，選戰後期確實出現排擠效益。

他說，藍營當初提名市議員時，尚未有洋流的效益，加上黨內有超額提名，的確會受到影響，不過這次落馬的三席資深藍營市議員，其實也不盡然是藍白合之下所犧牲。

他舉例，秦慧珠主要是洋流興起後的相關發言，導致藍營支持者不滿，因此民眾黨候選人許甫得票或多或少有吸納到藍營的選票。至於陳錦祥則是單純藍白超額提名。受到藍白合影響最深的，應該是鍾小平，因為個人對抗民眾黨過於鮮明，較難拿到游離選票。

日後台北市議會藍白合的運作？他說，目前民眾黨6席、民進黨搶下23席，國民黨為28席，若加上新黨侯漢廷、無黨籍陳怡潔仍只有30席，未能達到單獨過半的31席，確實蔣萬安市府需要民眾黨的支持。

他說，但現在有了藍白合默契，合作的成果可見支持者也沒有對立，加上民眾黨也知道部分選票是藍營支持者，應該會在爭議的事項，先以溝通代替直接質詢。至於副議長是否有可能禮讓民眾黨？他直言不可能，正副議長就是綁在一起，國民黨勢必會推自己的正副議長。