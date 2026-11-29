2026新北市議員選舉國民黨現任議員有4人落馬，席次從上屆32席減少為30席，民進黨從28席成長為31席，民眾黨首度取得3席，有藍營人士質疑擴大提名、藍白合作出現分票讓原有席次流失，白營出線導致藍營落選。民眾黨新北市黨部主委周台竹認為，這樣的看法過於狹隘，議員選舉是多席次選舉，各政黨本來就應各自努力，不能因為在野合作，就要求其他政黨放棄參選。

對於外界質疑藍白合作是否造成國民黨現任議員落選，周台竹說，這看法過於狹隘，民眾黨提名人選前，已先評估自身實力，以2024年立委選舉民眾黨政黨票約22%、柯文哲總統票約26%得票表現，認為各選區支持度平均約25%，若選區應選4席，就有提名一人的勝算。

周台竹強調，民眾黨屬於非藍非綠的第三勢力，支持者不一定來自藍營，也可能來自綠營，不能直接將民眾黨當選歸因於分食國民黨票源。民眾黨在中和、板橋、新莊各提名1人，並非要與國民黨爭奪席次，議員選舉是多席次選舉，應該是「兄弟登山、各自努力」，政黨之間可以合作，也應互相尊重。

周台竹說，他曾在荷蘭當過大使，以荷蘭政黨組閣經驗為例，民主政治本來就需要合作與妥協，不能因為在野合作，就要求其他政黨放棄參選。

在板橋區當選的民眾黨議員林子宇認為，民眾黨有自己特色，包括候選人相對年輕，以及新莊議員陳世軒長期服務累積的口碑，讓年輕選民及中間選民對民眾黨的服務能力產生信心。這次投票率高，年輕人踴躍投票，她在板橋的得票結果超出預期；過去與中和議員當選人陳怡君持續揭露蘇巧慧家族相關疑慮及弊案，也在地方帶起一定回響。對於國民黨現任議員落選，林子宇認為議員是多席次選舉，各政黨候選人都有自己的特色，應各自努力說服選民，民眾黨透過年輕形象及服務口碑爭取支持。

獲得全國第一高票連任議員的陳世軒表示，議員選舉是在跟自己選，候選人過去任內做了什麼、政績及問政品質如何，市民都看在眼裡，不能認為有人拉抬就一定會當選；即使有些候選人未能當選，也希望不要忘記想為選區及市民付出的初衷。