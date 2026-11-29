何欣純當選台中市長，她就任後因為所剩立委任期尚有一年，她的遺缺必須補選。對於補選一事，她說，黨會推出最強的人選，她一定會支持。至於藍白陣營，長期在大里太平經營的國民黨林家興今表示「敢戰、願承擔」，剛在市議員選舉獲得選區第一高票的民眾黨江和樹也表示「戰士沒有選擇戰場的權利」不過兩人都表示，需要藍白共同再商議，推出最佳人選。

林家興在2024年第11屆立法委員選舉（台中市第七選舉區）中獲得9萬5549票（得票率40.89%），最終以3萬6686票差距落敗於尋求連任的民進黨候選人何欣純。

林家興落敗後由盧秀燕引進工策會擔任副總幹事，但仍持續經營地方。他上午表示，何欣純當選市長後，他接到不少電話，許多人鼓勵他再戰，他也有此心理準備，但這一局非同小可，還待要獲得黨部以及盧秀燕市長的支持。另外，也得考慮白營是否會推出人選，這些都還待進一步考量。

江和樹說，他完全沒有想到竟有立委補選這一件事，他自己也曾說過希望和柯文哲2028一起選立委。目前，柯文哲已有要他準備，且基於「戰士沒有選擇戰場的權利」若有必須他上場時，他不會拒絕。

但是，國民黨在大里、太平都耕耘已久，有相當的基礎，若是能推出好的人選，他一定會支持。目前而言，這一局非常重要，必須得藍白再進行磋商，共推最佳人選，才有機會一拚。