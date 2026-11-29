選舉結果出爐，民進黨在新北雖沒有奪下執政權，但民進黨以31席成為議會第一大黨，其中蘇系與親蘇系議員拿下11席，穩綠營新北主導權，而正國會增至7席，新潮流也隨吳奕萱當選，加上親新潮流的張志豪也有6席，各有斬獲。拿下30席的國民黨能否順利與3席民眾黨議員合作，並繼續爭取無黨4席議員，將是能否守住正副議長寶座的最大關鍵。

本屆新北市議會共選出68席，過半門檻為35席，民進黨以31席成為議會第一大黨，國民黨則拿下30席，另有民眾黨3席、無黨籍4席，朝野均未過半。若藍白順利合作可達33席，只要再爭取2席無黨籍議員支持，就可跨過過半門檻；民進黨則須再爭取4票，才有機會掌握議長選舉優勢。

綠營黨務人士分析，無黨籍議員中，李翁月娥親藍色彩較明顯，雖然蘇泓欽過去都是加入國民黨團運作，但這次選舉民進黨市長候選人蘇巧慧積極站台，另無黨原住民議員馬見、宋雨蓁也在此次選舉與蘇巧慧互動密切，且無黨籍議員未必採取一致立場，綠營不是沒有機會。

但他坦言，無黨團結聯盟的動向向來與「執政黨」同步性較高，這次國民黨李四川取得執政，無黨議員態度確實對綠營較不利，再加上新北藍白合作模式，綠營需要很努力才有機會突破。

黨務人士分析，綠營黨團目前尚未正式討論，也還沒有人表態參選，但目前中生代的新潮流議員張錦豪與無黨籍議員互動較密切，是有機會的人選，而蘇系李倩萍、李余典則是目前最資深議員，也有可能代表爭取。

新任議員預定12月25日宣誓就職，當天將選出正副議長，並展開後續議事討論，民進黨團可能在就職前召開會議，討論新任幹部、黨團規定及正副議長選舉等事宜，但由於本屆議會沒有任何一黨單獨過半，正副議長如何整合各黨，將是新任議會與市府能順利運作的重要課題。

民眾黨新北市議員陳世軒表示，感謝新北市民的支持，讓民眾黨首度在新北市議會成立黨團，這也代表市民期待在議會能有第三股新力量。

對民眾黨來說，議長選舉不會是交換條件的算計，而是政策跟理念是否能契合，是否能共同為增進市民福祉而努力。選舉剛結束，今天大家都在謝票還沒有時間討論到，會保持開放態度，未來會跟兩位議員黨團同事以及黃國昌主席共同討論。

新當選民進黨議員派系名單：