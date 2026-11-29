今年地方大選民進黨高雄市議員席次拿下33席，首度單獨過半。左楠區張以理、林園大寮區張耀中，各自打出市長陳其邁「子弟兵」名號參選，不僅成功以新人之姿當選新科市議員，還各拿下選區最高票，張耀中得票率甚至衝破23%，成為高雄市議員選舉最大驚奇。

39歲張以理8年前曾參與民進黨三民區市議員黨內初選，最終飲恨收場，陳其邁2020年補選上任後，張隨即接任青年局長，直到去年2月為了再度挑戰市議員離職，但5年多任期，也成為青年局成立以來任期最久的局長。

31歲張耀中則任陳其邁隨行秘書7年，父母為三民區現任里長，但此次大選他跨區參選，挑戰大寮、林園區，初選時民調衝第一，順利獲得提名。

兩人曾任職市府，參選後競選看板便主打陳其邁子弟兵，登記參選後，張以理抽籤抽到8號，因一句「8包煎餃拚到底」成功在網路破圈，不僅選民將他與煎餃形象連在一起，連推薦的煎餃店都因此爆紅，成為網路紅人，還有外縣市粉絲專程南下為他加油打氣。

左楠區民進黨提名4席，張以理首度提名參選，靠著「煎餃」加深選民印象，以2萬8752票一舉成為選區最高票。

張耀中則在選區穩紮穩打，靠著陳其邁子弟兵稱號的加持，加上形象清新，如同「鄰家弟弟」般勤跑基層，且選區立委林岱樺多次站台、陪同車掃，林的力挺讓張耀中獲得選民青睞。

首度參與選舉，張耀中最終拿下2萬2424票，得票率甚至突破23%，票數、得票率均為該選區最高，拉下政治世家出身的國民黨老將王耀裕，成為高雄市議員選舉大驚奇。