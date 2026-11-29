九合一選舉落幕，台北市議員席次部分，受到國民黨與民眾黨合作，挑戰連任的中正萬華市議員鍾小平落馬，他今天受訪表示，心情當然沮喪，犧牲小我成就蔣萬安，同時也透露會開設YouTube。

鍾小平透露，心情當然很沮喪，犧牲小我成就蔣經國孫子蔣萬安連任執政，但也代表自己不夠努力。不過他也說，最後蔣萬安贏11多萬票也很詫異，代表洋流票開不出來，年輕人投的少，多少有點輕敵。

他也說，昨天松山信義區的議員詹為元有打電話來，說可以協助選服案件「很謝謝他」。現在他就是打打籃球、調整身心放鬆，自己也有落選過、吃過很多苦。

至於同樣受藍白合衝擊下的松山信義議員秦慧珠說，可能會當「老網紅」。鍾小平說，年輕人還是喜歡他，不過暫時會不先上政論節目，畢竟自己是走中間派路線，但是YouTube一定會開，只是做大做小。

另外，媒體問到是否要選國民黨北市黨部主委？鍾小平則說，應該還不行、火侯不夠。