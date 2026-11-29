嘉義市東區議員選舉結果揭曉，現任民進黨議員黃露慧拿下最高票，上屆意外落馬的前議員凌子楚，歷時155天以雙腳走遍東區39里，透過文化走讀方式深入地方，這次以第2高票重返議會，上屆落選頭、律師梁樹綸也高票當選。現任議員顏翎熹雖搭上當選末班車，得票卻比上屆增加630票，美食網紅柯莉絲汀落選，民眾黨林昱孜則成為落選頭。

今年嘉義市東區議員應選10席，因副議長張榮藏不再參選、戴寧因案服刑及李奕德辭世，留下的席次及票源成為各方爭取目標。除現任議員爭取連任，卸任議員回鍋、律師及網紅投入選戰，也讓東區選情呈現基層組織、個人經營與網路聲量相互競爭的局面。

選前網紅小商人曾在臉書分析嘉義市議員選情，開票結果與其預測有所落差。凌子楚這次採取不同於傳統掃街拜票的方式，歷時155天走遍東區39里，透過文化走讀認識地方、與居民互動，最後以第2高票重返議會；梁樹綸則在上屆以落選頭飲恨後，持續4年經營地方，透過法律專業服務民眾，這次順利高票當選。

網紅參政也是這次東區選戰的觀察重點。顏翎熹上屆以「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」16字名字首度參選，獲小商人支持，以2813票當選，這次雖未被列入小商人的選情分析，仍獲3443票，較上屆增加630票，增幅約22.4%。儘管名列當選末席，實際得票數卻明顯成長。

同樣具有網紅背景的柯莉絲汀，透過社群媒體及勤走基層累積知名度，卻未能跨過當選門檻。兩人不同的選舉結果，也顯示網路聲量具有一定的選票動員潛力，但知名度與實際得票未必成正比。

民眾黨這次在嘉義市透過藍白合作推出市長候選人張啓楷，林昱孜也再度投入東區議員選戰，母雞帶小雞的效應備受關注，但張啓楷落敗，林昱孜也成為落選頭，民眾黨未能在東區取得議員席次。

從這次選舉結果來看，現任議員守住席次，卸任議員及上屆落選者透過不同方式經營地方也獲得選民支持，網紅參政則呈現不同結果。正式當選名單及得票數仍以中選會公告為準。

上屆意外落馬的前嘉義市議員凌子楚，這次歷時155天以文化走讀方式走遍東區39里，以第2高票重返議會。圖／截自凌子楚臉書

嘉義市議員顏翎熹雖搭上當選末班車，但這次獲3443票，較上屆增加630票，得票成長約22.4%。聯合報系資料照