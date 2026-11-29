2026年嘉義市西區議員選舉21人角逐13席，10名現任議員順利連任、3名新人出線。民進黨現任議員林煒軒以9335票拿下最高票，同黨新人曾奕豪以7397票居次。民進黨雖因議會戰將蔡文旭任內辭世，面臨基層票源重新整合的考驗，但此次不僅守住原有3席，更包辦西區得票前兩名。

嘉義市西區向來重視地方服務與組織實力，宮廟、社團、地方家族及基層人脈仍是選戰重要基礎。今年除多名現任議員爭取連任，也有具政治幕僚及家族政治背景的新人投入選戰，傳統地方組織與新生代政治人物的競爭成為選戰觀察焦點。

民進黨此次有4人參選，選前一度被認為林煒軒與曾奕豪票源重疊，恐面臨選票分配考驗，加上蔡文旭長年深耕西區，任內辭世後留下的基層票源流向也備受關注。此次林煒軒、曾奕豪包辦得票前兩名，加上現任議員黃大祐以4190票順利連任，從席次及得票表現觀察，綠營在蔡文旭辭世後仍維持原有政治版圖，曾奕豪也成為綠營在西區的新生力量。

另一個值得關注的是無黨籍議員王浩，去年3月退出時代力量後，以無黨籍身分爭取連任。網紅「小商人」選前曾將他列為當選邊緣人選，開票結果卻以6005票排名第4，與第3名資深議員張秀華僅差124票，個人問政表現與基層經營成為觀察其高票連任的重要面向。

新人部分，市長黃敏惠姪兒黃政融首次參選，以4084票排名第8；前副議長蘇澤峰妻子林子淨「代夫出征」，以2847票排名第12，兩人均順利進入議會。現任議長陳姿妏則以4072票連任。

相較之下，具有地方組織及體育界人脈的嘉義市體育會理事長、現任議員孫貫志僅獲1735票，與最低當選票數2515票相差780票，成為此次西區唯一爭取連任失利的現任議員，也反映傳統地方組織並非當選的絕對保證。

西區13席由國民黨、民進黨各拿下3席，無黨籍7席，無黨籍議員仍占過半席次。隨著市長選舉政黨輪替，未來正副議長改選及各方政治勢力如何整合，將是選後另一觀察焦點。相關得票數及當選名單仍以中選會正式公告為準。

嘉義市無黨籍議員王浩選前一度被列為當選邊緣人選，開票結果排名第4，順利連任，問政表現獲選民認同。聯合報系資料照