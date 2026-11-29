九合一選舉落幕，北市議會藍綠白政治版圖也有所變化，藍白合之下，國民黨無法單獨過半。這次落馬的中正萬華北市議員鍾小平今受訪也分析幾套正副議長劇本，最差就是正副議長藍營都丟掉，呼籲台北市長蔣萬安不可不防。

北市議會中，民眾黨全壘打六席全上，民進黨搶下23席，反觀國民黨在藍白合之下，僅攻下28席，不僅無法達到31席單獨過半，也影響下屆議長選舉。

鍾小平分析，台北市議會正副議長的幾個方案，第一是國民黨不要副議長，看起來連任成功的三位民眾黨議員可能都會想當副議長，這也是情理之內「但葉林傳怎麼辦？」再來，民進黨如果議長支持民眾黨，正副議長都丟掉。「蔣萬安不可不防，沒有保住正副議長是頗腳、寸步難行、朝小野大，每天天吵架。」

至於國民黨台北市黨部是否要檢討藍白合步調？鍾小平說，確實現在藍營折損幾個小雞，民眾黨六席全上，當初應該要勻稱配票，勉強都可以上「可以保住藍營3到4隻小雞。」沒有煞車之下，就是控制不住。

不過，他也說，現在黨部主委一席沒有聽到風聲有誰想接，「真的難做，要出錢出力，還要朝年輕化、Threads、青年入黨等基本配備。」否則2028年玩不過民進黨。