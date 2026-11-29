全台部分縣市議員選舉結果，國民黨當選席次大減，宜蘭共34席縣議員，上次藍營選上15席佔多數，這次滑落3席，民進黨提名14人全數當選，席次增3席，成為議會最大黨；最讓人感到意外是，國民黨副議長陳漢鍾拚四連霸失敗、無黨籍陳玉萍議員搶攻三連霸落選，她的對手當選者目前仍羈押中。

此外，這次選舉也出現大換血，當選的12名新科縣議員包括林峻輔、游雅絢、李明哲、陳漢澤、游國連、李淑芬、張永德、李姿婷、林宜弘、黃子堯、李勝雄及黃士駿，其中林峻輔衝出全縣議員得票最高1萬2033票，另有18人連任成功。

經統計對比，民進黨這次選上14席，上一屆11席，增3席；國民黨選上12 席，上一屆15席，減3席；無黨籍一樣維持7席，親民黨選上1席，合計34席。

最讓人感到意外是，兩位有實力角逐正副議長的副議長陳漢鍾、無黨籍議員陳玉萍竟落選，尤其陳漢鍾參選第六選區羅東縣議員，他身兼宜蘭縣體育總會理事長、羅東鎮農會常務監事，理當有來自農會系統與體育界人士支持，卻差400多票成了落選頭。

第十選區蘇澳鎮無黨籍議員陳玉萍，父女兩代深耕地方，這次僅差68票敗給國民黨候選人黃士駿，黃因選前涉賄目前羈押。陳玉萍坦承對於開票結果感到遺憾，但她最感謝的是大家給了她兩屆、八年時間，讓她有機會為蘇澳及南澳服務做事。