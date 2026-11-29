九合一選舉結果揭曉，台北市民眾黨議員候選人6席全上，導致中正萬華鍾小平、松山信義秦慧珠落馬。鍾小平今在中正區服務處受訪表示，落選就是藍白合深化的結果，保全台北市長蔣萬安，我們的犧牲是大趨勢、必然，而2028年總統立委選舉，勢必會禮讓區域立委和副總統「中正萬華、士林北投跑不掉。」

鍾小平表示，他的落選就是藍白最後深化合作的結果，「畢竟柯文哲案就是我揭發的，後不後悔？天下沒有後悔，我實踐監督市長的職務，無怨無悔、行使正義。」

他說，藍白合下幾乎是一區折損一席，當然是國民黨台北市議會重大創傷，藍營北市黨部主委戴錫欽也辭職，昨也收到訊息說抱歉沒有幫忙輔選上。但他先前就講過，這就是藍白合保住市長、折損小雞，「我們的犧牲，當然心疼同事，可是這大趨勢是必然，保全蔣萬安是付出代價。」

他說，畢竟沈伯洋把所有國民黨支持者驚動，蔣經國的孫子落選是天崩地裂、蔣萬安政績還行四平八穩，但是蔣家血脈斷，就如同侏羅紀恐龍般滅絕，這是心理因素。

鍾小平直言，這次藍白合深化，民眾黨有功，所以是合作是大趨勢，區域立委是要讓幾席出來，「中正萬華、士林北投跑不掉」而且白營再出一個副總統，這方向是可以預期的。另外，2028會是面對統獨議題，國民黨內就要處理中華民國派等聲音，「意識形態要先搞定這是本黨難題。」

至於現階段黨內調整等議題，鍾小平認為，這時候要尊重主席，而不要去攻訐，支持鄭麗文、主持黨務，黨的方面，並尊重維繫領導中心。