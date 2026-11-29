23歲的蘇智弦在這次彰化縣議員選舉拿下第三選區最高票、27歲的邵啟月當選新竹縣議員、28歲的謝秉軒也成為連江縣議會最年輕議員，選後幾位年輕新面孔受到關注！但把全台當選議員的年齡攤開來看，當選人真的年輕化了嗎？

今年議員候選人平均年齡為51.23歲，是九合一選舉以來第二高。若看當選議員，30至39歲族群占比雖逐屆增加，但29歲以下議員席次反而連兩屆減少。

全台最高 基隆39歲以下議員占比逾4成

根據中選會資料，2026年39歲以下議員占比最高的是基隆市，32席中有13席，占40.6%；嘉義市、金門縣分居第二、第三，台北市與新北市也進入前五名。

若只看六都，台北市39歲以下議員占比最高，其次為新北市、桃園市、台南市、台中市與高雄市。

30多歲議員增加 20多歲新面孔仍是少數

這次當選的年輕議員中，除了蘇智弦、邵啟月、謝秉軒，台東縣的陳炫諭也受到關注。今年31歲的他，首次參選就當選，並成為台東縣議會最年輕議員。這些個人選戰各有亮點，但從全台席次變化來看，20多歲議員並沒有跟著增加。

近三屆地方議員中，39歲以下議員人數逐步增加：2018年有159人，占912席的17.4%；2022年增至175人，占910席的19.2%；2026年再增至194人，占907席的21.4%。

拆開年齡層來看，30至39歲議員從2018年的129人，增至2022年的152人，今年再升至173人；29歲以下議員則從30人降至23人，今年再減為21人。也就是說，39歲以下議員比2018年多了35人，但30至39歲就增加44人，抵銷了29歲以下減少的9席。

另一方面，60歲以上議員今年有253人，占全體席次約27.9%，仍是人數最多的年齡層；50至59歲議員則從2018年的318人，降至今年的233人。

議員監督地方預算與政策，交通、托育、居住、就業等議題都會影響日常生活；20多歲議員席次減少，代表這個年齡層在議會中的直接代表性下降。接下來民眾可觀察的，是新一屆議會如何質詢、提案與審查預算，確認不同世代關心的生活議題是否都有被討論。