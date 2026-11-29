台北市長蔣萬安昨天守住台北市藍天，今天啟動謝票車掃，對於這次藍白合，國民黨北市議員部分沒有單獨過半，現任議員掉三席，還有兩位新人沒能選上，蔣萬安今天說，身為市長，他當然有相關輔選責任，對於這一次一起並肩作戰的議員，沒有辦法全部順利進入議會，他感到非常的不捨。

蔣萬安今天表示，對於每一位議員過去長期在地方深耕、努力、服務，他都給予高度的肯定。

媒體也追問，民眾黨議員六席全壘打，有沒有話想對落馬的黨籍議員鍾小平、秦慧珠說？蔣萬安說，對於每一位議員過去長期對地方，不管是對台北市、對各選區的付出跟貢獻，他都表達高度的肯定及最高敬意。當然未來「不管是在哪一個位置，或者是在什麼樣的方式」，都希望能持續為台北及為台灣努力。