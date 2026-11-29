桃園市議員選舉第1選區爆出黑馬，無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」以亮眼票數當選。王妃今天受訪表示，當選至今仍有一點像在做夢，但「太陽升起就是責任的開始」；至於外界關注是否改回原名，她明確表示不會改名，更以自身經歷喊話，「不要相信別人口中自己是什麼命，應該要天崩開局、逆襲改命。」

王妃表示，當選非常開心，也很感謝桃園市民給她服務大家的機會，雖然至今仍有些不真實、像在做夢，但她認為當選就是責任的開始，自己已做好萬全準備。她期許成為「非典型議員」，自己是棒球迷，非常喜歡看棒球，也喜歡「直球對決」，變化球只是配球，希望未來在議會帶點幽默風格，同時不忘動保、居住正義及道路安全等主要訴求。

王妃指出，當選後第一件想做的事，就是了解垃圾子母車相關預算及車輛動向。她說，每年垃圾子母車有相關預算，希望進一步了解市府如何使用預算，為何會讓非議員的人使用市府資源做人情，也想了解垃圾車動向有沒有問題，每個人都應享有健康、永續的生活環境，「我最想說的就是垃圾不分藍綠。」

對於外界關注長達16字的姓名是否會改回來，王妃表示「不會改名」，因為自己越來越喜歡現在的名字。她透露，昨天還有命理老師幫忙分析名字格局，從姓名學來看結果並不太好，但實際一路走來，遇到的人以及這個名字，都帶給她很多勇氣與幸運。

王妃說，有時候不要相信別人口中所說的自己是什麼命，然後就順從那個命，「我們應該要天崩開局、逆襲改命。」她目前仍是研究所學生，今年才剛入學，今天原本就有課程及報告，因此受訪後仍得趕回台北上課，接下來也還有錄影等工作，將待時間確認後再安排其他行程。

談到家人看到自己當選的反應，王妃表示，母親是很傳統的女性，開票時一邊看、一邊默默流下眼淚，她說母親一路走來或許沒有得到社會很好的協助，因此看到女兒當選格外感觸深刻。

王妃表示，相信很多桃園市民也有類似的成長背景，或許曾經被霸凌、遭遇人生低谷，她很開心能透過自己的人生經歷鼓勵身處低谷的人，或是鼓勵到別人，也再次感謝桃園市民給她服務大家的機會。