民眾黨此次在新竹市議員選舉拿下宋品瑩、李國璋、李玫、蔡文盛及葉國文，席次從2席增加至5席；新竹縣則拿下游雅婷、林碩彥、徐勝凌及鍾心渝，從1席增至4席，另取得6席鄉鎮市民代表及1席里長，顯示白營支持度逐步轉化為基層政治實力。

民眾黨首度在竹縣議會插旗，竹縣議會中時代力量也從原本0席增加到2席。新一屆議會除國民黨、民進黨外，還有民眾黨、時代力量、勞動黨及無黨籍議員，政黨組成更加多元。

民眾黨竹縣議員林碩彥分析，民眾黨首度在竹縣議會成立黨團，從過去國民黨一黨獨大，到如今民眾黨取得4席，議會結構出現變化。鄭朝方雖當選縣長，但民進黨僅有7席、未過半，鄭朝方過往多採跨黨派合作策略，民眾黨成立黨團後，未來也有更多協商空間。

林碩彥指出，新一屆竹縣議會呈現年輕化、多黨派格局，加上民進黨籍縣長上任後可能面臨朝小野大，未來議事運作及跨黨派協商將更具變化，值得觀察。

新竹市議員選舉結果出爐，35席議會版圖重新洗牌。國民黨拿下12席，仍是議會最大黨；民進黨由上屆8席增至9席，民眾黨從2席增加至5席，時代力量維持3席，無黨籍6席。民眾黨首度跨過3席門檻成立黨團，藍白合計17席，距離過半門檻18席仍差1席，新一屆議會政黨勢力更加多元。

新一屆新竹市議會，國民黨雖維持最大黨地位，但藍白合計17席仍未過半，無黨籍議員的動向及跨黨派合作，將成為議會運作的重要變數，尤其正副議長選舉及各項議案協商，都將考驗各黨團的整合能力。