2026九合一大選落幕，桃園市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」以29,533票拿下選區最高票，而4年前同樣以16字姓名參選的嘉義市議員顏翎熹，此次也順利連任。資深媒體人戴忠仁在臉書發文，分析兩人背後的共同推手、網紅「Gtokevin小商人」，指出其透過跨海操盤、社群行銷及議題設定，兩度成功將網路聲量轉化為選票，但候選人當選後與幕後推手的關係，以及政治資金的透明度，也值得外界關注。

戴忠仁指出，小商人自稱旅居美國洛杉磯經商，早年活躍於PTT八卦板，經常針對台灣時事及嘉義地方政治發表評論，並曾透過購買大型廣告看板、發放免費雞排等方式引發話題。儘管其真實姓名及身分至今未經公開核實，但他已多次透過社群平台及資金投入，對台灣地方選舉產生影響。

此次桃園市議員選舉，國民黨立委萬美玲之子佀廣洋因捲入求學時期霸凌等爭議，放棄政黨提名後仍以無黨籍身分參選。小商人則在網路上公開徵求人選，最終找來曾有被霸凌經歷的JKF女模兼寵物美容師「Angela寶7」，改名為長達16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」投入選戰，最終以29,533票、得票率12.74%拿下全區第一高票。佀廣洋則僅獲5819票，在19名候選人中排名第16，未能取得議員席次。

類似的選戰模式早在2022年就曾出現。當時小商人找來電競實況主顏翎熹，改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，投入嘉義市東區市議員選舉，主打設立性專區等議題，在未設立實體競選總部、不派宣傳車的情況下，以2813票順利當選。此次顏翎熹改回本名參選，並成立實體服務處，最終以3443票成功連任。

戴忠仁分析，小商人的選戰策略在於掌握多席次選區的特性，透過具話題性的姓名及社會議題吸引關注，同時降低傳統競選總部及大型動員的支出。此外，兩名候選人原本就具備面對鏡頭及經營社群的能力，能夠將議題轉化為容易在網路上傳播的內容。他形容，「兩個16字姓名讓人停下來看，兩位候選人自己有能力讓人繼續看」。

不過，戴忠仁也注意到，顏翎熹此次雖以無黨籍身分參選，卻加入民進黨嘉義市長候選人王美惠的跨黨派「嘉義隊」，並於選前同車掃街拜票。儘管目前沒有公開資料能確認小商人是否參與促成合作，但未來他是否可能與政黨合作，以及王妃當選後的政治動向，都值得持續觀察。

戴忠仁進一步指出，民主政治重視透明度，小商人的經商背景、資金規模，以及與候選人之間的合作關係，仍有許多資訊尚待釐清，包括當選後是否繼續提供經費及人力、是否參與議員聘用助理、議題設定及議會協商等。他直言，「台上的人進了議會，誰還在替她們出錢、出主意？又有多少事情由她們自己決定？」

貼文引發網友熱議，有人肯定小商人掌握社會議題及網路輿論的能力，認為兩名候選人願意站出來為社會不公發聲，值得給予機會。不過，也有網友質疑，網路聲量與實際問政能力未必能畫上等號，並對競選資金來源及選舉透明度提出疑問。資深媒體人黃揚明也在留言區指出，顏翎熹是與小商人拆夥後才改回本名，另有網友認為，這類選戰模式能否在單一席次選舉中發揮同樣效果，仍有待觀察。