2026九合一大選落幕，台北市長蔣萬安順利連任，國民黨資深台北市議員秦慧珠卻以1萬5103票成為松山、信義選區的落選頭，僅差507票，無緣連任。選前多次批評蔣萬安、引發黨內反彈的她，選後也在臉書吐露心聲，坦言心中難免有些失落與遺憾，但不想責怪任何人，更透露自己未來可能成為一名「老網紅」。

秦慧珠在選戰期間多次質疑蔣萬安的施政，就連蔣萬安競辦提出的松山機場遷建政策也不例外，選前更與同黨議員候選人李明璇隔空交鋒，最終遭黃復興系統解除黨職、停止以組織名義輔選，讓原本就競爭激烈的選情雪上加霜。

隨著選舉結果出爐，民眾黨候選人許甫以1萬7522票順利當選，秦慧珠則以507票之差敗給同黨候選人許原榮。對於蔣萬安在藍白合作中扮演的角色，秦慧珠肯定他對民眾黨6席議員全數當選有所貢獻，也強調不能責怪蔣萬安，畢竟藍白合是大方向，選舉失利仍要回頭檢討自己的努力及選戰策略。

秦慧珠選後在臉書發文表示，這一路走來有許多辛苦與感動，選戰過程中也受到一些誤解，遇到不少自己無法掌控的事情，但她不願責怪任何人，「選舉的結果，自己要承擔，也要好好檢討。」她也感謝松山、信義鄉親多年來的信任與照顧。

不過，比起競選失利，秦慧珠更心疼的是跟著她打拚的助理們。她感嘆，這段時間助理陪著自己早出晚歸，如今自己連任失利，他們也將面臨工作上的變動，令她不捨，希望盡己所能協助他們找到未來的方向。

至於離開市議會後有何打算？秦慧珠則賣了個關子，直言雖然自己年紀有一點大了，但還有很多事情可以做，「也許哪一天，我真的會成為一個『老網紅』呢！」

秦慧珠強調，走到人生這個階段，自己依然有理想、有熱情，也關心著社會。儘管這次沒有贏得選舉，但多年來獲得的支持與厚愛，已是人生中相當珍貴的收穫。她也以一句話為這場選戰作結：「選舉是一時的，政治是長久的，人生更是永恆的。」