新竹縣議員選舉結果出爐，議會席次重新洗牌。比對第20屆議員與本屆當選名單，共有6名現任議員參選但未能連任，包括原尋求9連霸的鄭美琴，以及蔡志環、何建樺、彭余美玲、上官秋燕、林昭錡等資深議員，成為本屆選戰落馬的現任議員。

本屆同樣為37席，國民黨拿下17席，仍居最大黨團；民進黨7席、民眾黨4席、無黨籍5席，時代力量及勞動黨各2席。對照上屆國民黨19席、民進黨6席、民眾黨1席、無黨籍11席，國民黨減少2席、民進黨增加1席、民眾黨增加3席、無黨籍減少6席。由於國民黨未過半，議長選舉仍須爭取其他黨籍及無黨籍議員支持，才能確保藍營掌握議會主導權。

其中，無黨籍議員鄭美琴在竹北未能延續連任紀錄，竹北的國民黨議員蔡志環也未能守住席次，湖口鄉民進黨議員何建樺同樣落選。竹東、五峰選區應選席次這次從6席減為5席，競爭激烈，現任國民黨議員彭余美玲、上官秋燕及無黨議員林昭錡都未能連任，地方議會版圖出現變化。

另有部分議員未參選，包括轉戰鄉鎮長選舉的吳旭智、何智達、劉建民，以及本屆未登記參選的張鎮榮、范曰富，議會也呈現新舊世代交替。

本屆37席議員中，有11位新科議員上任，近三分之一席次汰換，其中包含勞動黨陳新源、民進黨余筱菁回鍋。民眾黨首度在新竹縣議會成立黨團，席次從上屆1席增至4席；時代力量則從0席增加至2席，2席均在竹北市取得。新一屆議會除國民黨、民進黨外，還有民眾黨、時代力量、勞動黨及無黨籍議員，政黨組成更加多元。