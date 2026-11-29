2026九合一大選落幕，多名年輕議員憑藉不同的競選方式及選民服務模式脫穎而出。資深媒體人狄志為在臉書發文，點名新北市議員陳世軒、桃園市議員當選人王妃及嘉義市議員顏翎熹，3人雖然以不同方式走進議會，但都對自己想做的事抱有熱忱。他認為，年輕世代不僅改變了傳統選戰模式，也透過創意及服務方式獲得選民認同，為地方政治帶來新的氣象。

狄志為首先提到民眾黨新北市議員陳世軒，4年前以14,906票拿下新莊選區最後一席，此次則以59,540票成功連任，成為本屆全國議員最高票。他的父親為國民黨資深議員陳明義，父子倆分別在不同選區耕耘，此次雙雙成功連任。狄志為透露，連自己的兒子都相當佩服陳世軒，其在Threads上爆紅的口頭禪「我處理」，之所以能獲得年輕族群認同，正是因為他不僅回覆民眾，還會付諸行動。

狄志為舉例，曾有網友反映新莊公園路出現坑洞，並在社群平台標註陳世軒，陳世軒幾個小時後便回覆，4天後更主動告知道路已修補完成。這種直接回應民眾需求、主動回報處理進度的服務模式，讓年輕人對議員有了不同的認識，甚至連父親陳明義都自嘆不如。

至於以29,533票拿下桃園區最高票的無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，狄志為指出，王妃改名參選是為了諷刺捲入學生時期霸凌爭議的同選區候選人佀廣洋，並藉此傳達反霸凌訴求。王妃自身也曾分享遭遇霸凌的經驗，包括因家境清寒將學校營養午餐帶回家而遭議論，以及曾被老師處罰趴在地上寫考卷。她希望曾遭受霸凌的人，每次聽到自己的名字，都能得到一些安慰。

另一名同樣曾以16字姓名參選的嘉義市議員顏翎熹，從政前是網紅「Molly翎熹」，曾從事遊戲實況及活動主持工作。4年前她以推動性專區為主要訴求投入選戰，當時不少人認為只是選舉噱頭，但她當選後持續在議會追蹤市府評估性專區的進度，也提供線上法律諮詢，今年更成立實體服務處。此次她改回本名參選，以3443票守住最後一席，較上屆增加630票。

狄志為認為，過去民眾有事找議員，首先想到的是服務處的位置，如今年輕世代可能直接在Threads標註議員，反映生活中遇到的問題，並透過社群平台掌握處理進度。他樂見年輕人進入議會後帶來的改變，也希望讓資深議員了解，透過創意、服務及熱忱，同樣能獲得選民認同。

貼文曝光後，不少網友對陳世軒的服務效率深表認同，紛紛留言表示「不是他選區，都想投世軒」、「我女兒大二生在台中，也是被陳世軒積極的『我處理』打動圈粉」、「他就是找得到的議員」。也有網友肯定王妃的口條及反霸凌理念，另有人認為，選舉行銷與實際問政能力仍須分開檢視，無論候選人以何種方式取得選票，當選後能否真正為民服務，才是接下來的考驗。