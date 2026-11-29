2026年九合一選舉已於昨日開票完成，除了備受矚目的縣市首長之爭，各地的議員席次版圖也出現了變化。《聯合新聞網》製作整理包，帶你一次看懂此次選舉六都議員席次版圖的變化。

文章目錄 台北市：國民黨取得28席 民眾黨6席全壘打

新北市：藍綠未過半 民眾黨3席可望首組黨團

桃園市：國民黨30席居冠 素人黑馬斬獲選區最高票

台中市：民進黨微幅領先 藍綠席次僅差1席

台南市：民進黨26席居首 無黨籍及其他政黨比例六都最高

高雄市：六都唯一 民進黨席次過半

《聯合新聞網》製作整理包，帶你一次看懂此次選舉六都議員席次版圖的變化。圖／聯合新聞網製作

台北市：國民黨取得28席 民眾黨6席全壘打

台北市議會共61席，其中國民黨取得28席，占45.9%；民進黨則取得23席，占37.7%。台灣民眾黨本次取得6席，占9.8%。其他政黨及無黨籍則取得4席，占6.6%。

與2022年相比，國民黨減少2席，民進黨增加2席，民眾黨增加2席。值得注意的是，在這次選舉中，台北市長蔣萬安積極促進「藍白合」，民眾黨此次提名6名議員候選人全數當選，實現全壘打。然而這也使部分國民黨參選人受到影響，資深議員秦慧珠、鍾小平等人均連任失利。

受藍白合影響，國民黨籍松山信義選區秦慧珠未能連任。圖／秦慧珠服務處提供

另外，在台北市第二選區，前立委高嘉瑜搶下第一高票，獲得3萬2057票，得票率14.28%，成功當選議員。

前立委回鍋參選議員的高嘉瑜（右）這次再度拿下選區第一高票。圖／截自高嘉瑜臉書

新北市：藍綠未過半 民眾黨3席可望首組黨團

新北市議會共68席，民進黨取得31席，占45.6%；國民黨取得30席，占44.1%，雙方僅差1席，與台中市同為六都中藍綠席次最接近的城市。台灣民眾黨取得3席，占4.4%；其他及無黨籍4席，占5.9%。

相較2022年，民進黨增加3席，民眾黨增加2席，國民黨減少2席。在這次選舉中，藍綠雙方的議會席次都不過半，民眾黨及其他無黨籍議員將成為雙方爭取過半支持的關鍵少數。

民眾黨新北市議員增加到3席，首度達到在新北市議會成立黨團的門檻，其中陳世軒更以5萬9540票順利連任，成為本屆全國議員票王。

民眾黨新北市第3選區（新莊區）現任議員陳世軒，以5.9萬票的成績順利連任。圖／新北市議員陳世軒服務處提供

桃園市：國民黨30席居冠 素人黑馬斬獲選區最高票

桃園市議會共65席，其中國民黨取得30席，占46.2%；民進黨24席，占36.9%。台灣民眾黨取得2席，占3.1%；其他政黨及無黨籍共9席，占13.8%。

與2022年相比，國民黨增加1席，民進黨維持24席，民眾黨增加2席，其他及無黨籍減少1席。

這次選舉中，素人黑馬「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」拿下2萬9533票，以桃園區第一高票當選。國民黨立委萬美玲的兒子佀廣洋則以敗選收場。

桃園市無黨籍桃園區議員當選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」衝出高票，成功當選。記者陳俊智／攝影

這次選舉共有9名現任議員敗選，包括爭取11連霸的國民黨議員黃婉如、爭取8連霸的無黨籍議員李家興。另外，政治名嘴、退役陸軍少將于北辰也在此次選舉中連任失利。而民眾黨則是首度進入桃園市議會，由桃園區徐千晴、平鎮區吳正吉拿下席次。

台中市：民進黨微幅領先 藍綠席次僅差1席

台中市議會共65席，民進黨取得29席，占44.6%；國民黨28席，占43.1%，藍綠僅差1席。台灣民眾黨取得3席，占4.6%；其他及無黨籍5席，占7.7%。

與2022年相比，民進黨增加5席，國民黨減少4席，民眾黨增加2席，其他政黨及無黨籍則減少3席。民眾黨此次取得3席，也跨過成立黨團的門檻。

國民黨此次有許多資深議員連任失敗，如張廖乃綸、朱暖英、賴順仁等。不過，由於部分無黨籍議員具泛藍色彩，國民黨若能取得民眾黨及多數無黨籍議員支持，仍有望在台中市議會維持過半優勢。

台南市：民進黨26席居首 無黨籍及其他政黨比例六都最高

台南市議會共57席，民進黨取得26席，占45.6%；國民黨15席，占26.3%。台灣民眾黨取得1席，其他政黨及無黨籍共15席。

台南市議會的無黨籍及其他政黨席次比例為六都最高，達到26.3%。與2022年相比，民進黨減少2席，國民黨維持15席，民眾黨增加1席，其他及無黨籍增加1席。

這次選舉中，民進黨永康區議員陳秋萍力拚九連霸成功；民眾黨陳詩薇則在第一選區搶下關鍵一席，讓民眾黨首次前進台南市議會。

台南市議員陳秋萍（左）。記者吳淑玲／攝影

高雄市：六都唯一 民進黨席次過半

高雄市議會共65席，民進黨取得33席，占50.8%，是六都唯一單一政黨議員席次過半的城市。國民黨取得26席，占40%；其他及無黨籍6席，占9.2%。

相較2022年，民進黨增加6席，國民黨減少3席，其他及無黨籍減少3席，民進黨席次優勢進一步擴大。

這次選舉，是高雄縣市合併後，民進黨首次透過議員選舉取得單獨過半席次。在社群上以「8包煎餃拚到底」而爆紅的民進黨高雄市左營、楠梓區議員候選人張以理，也以2萬8752票、選區最高票之姿順利當選。國民黨則出現方信淵、吳利成等資深議員落選的情況。

張以理宣布當選高雄市議員，網友紛紛以煎餃表情符號留言祝賀。聯合報系資料照

整體而言，國民黨在台北市及桃園市為議會第一大黨，民進黨則在台南市及高雄市取得明顯席次優勢，其中高雄市更是六都唯一由單一政黨取得過半席次的城市。至於新北市及台中市，藍綠席次皆僅相差1席，民眾黨及其他政黨、無黨籍議員將成為左右議會過半的關鍵少數。