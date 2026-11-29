金門縣第九屆縣議員選舉結果出爐，19席議員中，有10名現任議員順利連任，另外有9人是新面孔，包括8名首度當選「素人」及曾任議員的楊育菡；其中，陳騏翔以2927票成為全縣最高票，政二代接班效應也成為選後焦點，地方政壇更傳出，在父親陳福海的操盤與地方布局下，陳騏翔將朝議長或副議長寶座邁進。

金門縣選舉委員會昨晚宣布選舉結果，本屆共有34人角逐19席，無黨籍拿下13席，國民黨4席，民進黨與民眾黨各1席。三個選區中，以第一選區競爭最激烈，應選10席、共有19人參選。當選人依序為董森堡（2924票）、董家瑋（2283票）、蔡其雍（2082票）、莊勝騏（1857票）、許大鴻（1789票）、許玉仙（1672票）、唐麗輝（1646票）、陳泱瑚（1593票）、洪允典（1589票）及楊霈璿（1501票）。

第二選區應選7席，由陳騏翔（2927票）、李文益（1809票）、陳錦偉（1697票）、王國代（1677票）、楊育菡（1583票）、周子傑（1417票）及蔡水游（1416票）當選；第三選區應選2席，則由洪毓壕（1535票）及洪若珊（1492票）勝出。

其中第一選區的董森堡在選前倒數2天還辦「選前之夜，加上勤走各村落拜票，成功將選票催出來。

本屆選舉也爆出多位政治人物落馬的意外結果，第一選區原被看好的「代夫」出征尚文凱及「代父」上陣李慧艷，最終雙雙未能突圍，其中尚文凱與當選末席、同為民眾黨的楊霈璿僅差97票，成為選戰遺珠；第二選區曾任兩屆縣議員的王秀玉也意外落選，顯示選情變化超乎部分外界預期。

值得關注的是，本屆政二代接班格外受到矚目，陳騏翔是現任縣長陳福海之子，洪毓壕則是現任議員洪成發之子，兩人分別承接父親長期經營的地方基礎，雙雙順利當選。陳騏翔更以全縣最高票初試啼聲，不僅為自己的政治生涯打下良好基礎，也讓外界關注他在新議會的角色。地方人士認為，陳福海長期累積的政治人脈與地方影響力，將是陳騏翔未來發展的重要助力，若進一步爭取議長或副議長職位，也將成為新一屆議會值得觀察的政治布局。

不過，新一屆議會仍存在司法變數，目前已有多名「準議員」遭檢警調約談羈押，後續是否遭起訴及影響當選資格，仍待司法釐清。一旦有人喪失資格，候補人選將牽動議會席次，為新一屆議會增添變數。