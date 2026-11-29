屏東縣議會共16選區55名縣議員，隨著擔任4屆議長的周典論退場，13名現任議員未參選，藍綠與地方派系重新洗牌，選舉結果來看，國民黨、民進黨與無黨籍三股勢力均未過半，副議長盧文瑞改批國民黨戰袍，布局議長大位，擬搭配周典論接棒的小女兒周芸均，角逐正副議長「盧周配」呼聲高。

2022年第20屆縣議員國民黨拿下19席、民進黨13席與無黨籍23席，這次國民黨席次未變仍是19席，民進黨增3席為16席，無黨籍20席，藍綠與無黨勢力均未過半，接續登場議長選舉勢必尋求跨黨派結盟。

資深議長周典論長年掌握議會龍頭，與地方派系及跨黨派議員維持深厚關係，這次因涉郭台銘總統參選署賄選案遭法院判刑，不再尋求連任，由小女兒周芸均接棒，周芸均拿下第四選區第二高票。

盧文瑞擔任兩屆副議長，熟悉議事運作及地方生態，從副手轉攻議長，外界關注能否承接周典論原有政治支持網絡。盧文瑞與周家長期合作，若「盧周配」成形，象徵議會權力交棒，周芸均以新科議員角逐副議長，象徵周家政治世代交替，被視為周典論延續議會影響力布局。

13名現任議員未參選，部分轉戰鄉鎮長失利，部分成功交棒子女或配偶，看似世代交替，地方政治家族及派系勢力卻未必隨之退場。民眾黨提名一席仍未突破，屏東議會政治版圖仍以藍綠及無黨為主。

地方政壇人士分析，正副議長採記名投票，國民黨雖掌握多數，民進黨若有意角逐，也須爭取無黨支持，與黨內黨團會議討論。隨著周典論退場後，背後是地方派系、政治家族與新生代力量重新排列組合。議員席次選舉只是第一回合，攸關未來四年議會版圖正副議長之爭，則正要展開。