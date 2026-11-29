下屆桃園市議員應選六十五席，議會最大黨國民黨力拚單獨過半，昨晚開票結果，國民黨廿八席，民進黨廿四席持平，藍綠兩大黨均未實質過半，民眾黨則首度進軍桃園市議會拿下兩席。更讓地方熱議的是，有多達九名現任議員爭取連任失利，不乏資深老將落選，跌破政壇眼鏡。

昨晚選舉結果，現任議員九名落馬，包含桃園區國民黨黃婉如挑戰十一連霸失利，同選區無黨籍于北辰、民進黨李光達也未能連任。其他落選現任議員還包括蘆竹區劉勝全、楊梅區李家興、龍潭區劉熒隆、新屋區陳睿生、觀音區許更生及平地原住民張秀菊。

新人部分新屋區無黨籍邱文威；觀音區民進黨張佩芸；龍潭區民進黨張贊聞；桃園區民眾黨徐千晴、無黨籍李凱倫及民進黨李柏瑟；龜山區國民黨江冠妤、林明義；蘆竹區民進黨胡家智、平鎮區民眾黨吳正吉；楊梅區民進黨項柏翰、無黨籍黃盈淇等人。另有龍潭區國民黨林昭賢、八德區民進黨蔡永芳、中壢區國民黨劉安祺三名前議員回鍋議會。邱奕勝自一九九八年參選桃園議員至今八連霸，二○一○年桃園升格前搭配李曉鐘角逐正、副議長成功後，二人在議會調和鼎鼐。

藍營表態支持邱奕勝連任議長，但副議長因李曉鐘交棒女兒李凱倫而懸缺，為求選後議會運作順利，今年五月已辦無記名投票，確定由議員梁為超擔任副手共同角逐；雖然藍營拚單獨過半未成功，加上黨內報備參選的龜山孫韻璇、龍潭林昭賢，仍屬市議會多數，加上白營徐千晴、吳正吉及無黨籍李凱倫等人，仍有不小贏面。

綠營本屆議員採保守提名，雖有新人輩出，但現任老將徐景文不選、李光達落選及張肇良涉案交棒妻子吳平娥失敗，種種因素導致席次無變化，可能重演二○一八年開放議員投給自己情節，但也有人認為本屆無黨籍議員席次多，仍有一搏機會。