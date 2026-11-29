桃園市桃園區、台中市北屯區都有無黨籍政治素人當選議員。首度參選桃園區議員的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」靠話題空戰，以黑馬之姿衝出桃園區第一高票；自稱「北屯班長」的素人段體佩每天身穿綠色軍汗衫與迷彩褲走上街頭拜票，搭配創意競選看板，成功打動選民進軍議會。

「王妃」曾是ＪＫＦ女郎，除了桃園台灣寵物美容會理事身分，也是寵物店及貿易公司老闆娘，此次競選主軸就是反霸凌。昨開票後得票一路領先，拿下桃園區破紀錄的兩萬九千萬票，票數狠甩第二、三高票的民進黨黃瓊慧、國民黨凌濤。

「王妃」表示，感謝選民厚愛，明天太陽升起就是責任的開始，婉拒各界花圈、花籃祝賀，未來也會履行承諾，將選舉補助款捐給流浪動物之家，未來也不會改名，「我還滿喜歡現在這個名字」。

國民黨立委萬美玲力推兒子佀廣洋參選，爆出在學期間霸凌等爭議，後以無黨籍身分獲國民黨報備參選投入選舉，未料佀選前又被指控賄選，雖極力澄清、喊出守住藍軍關鍵一席，但仍敗選收場。

段體佩曾於二○二○年參選北北屯區立委，獲得五千多票；二○二二年轉戰北屯區市議員，票數衝高至八七五五票飲恨。本屆他捲土重來，終於一舉奪下議員席次，實現成為「小市民代表」的參選初衷。

段體佩在選戰期間完全不跑宮廟與社團。且有廣告業背景的他，陸續推出「很想揍川普」、人像「上下顛倒」與緊貼對手卻「大讚對方最優秀」等創意選舉看板。段體佩表示，已將民眾反映的問題逐一記錄，將積極協調市府單位處理，為基層解決難題。