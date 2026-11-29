聽新聞
0:00 / 0:00
素人黑馬 「王妃」衝桃園區最高票
桃園市桃園區、台中市北屯區都有無黨籍政治素人當選議員。首度參選桃園區議員的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」靠話題空戰，以黑馬之姿衝出桃園區第一高票；自稱「北屯班長」的素人段體佩每天身穿綠色軍汗衫與迷彩褲走上街頭拜票，搭配創意競選看板，成功打動選民進軍議會。
「王妃」曾是ＪＫＦ女郎，除了桃園台灣寵物美容會理事身分，也是寵物店及貿易公司老闆娘，此次競選主軸就是反霸凌。昨開票後得票一路領先，拿下桃園區破紀錄的兩萬九千萬票，票數狠甩第二、三高票的民進黨黃瓊慧、國民黨凌濤。
「王妃」表示，感謝選民厚愛，明天太陽升起就是責任的開始，婉拒各界花圈、花籃祝賀，未來也會履行承諾，將選舉補助款捐給流浪動物之家，未來也不會改名，「我還滿喜歡現在這個名字」。
國民黨立委萬美玲力推兒子佀廣洋參選，爆出在學期間霸凌等爭議，後以無黨籍身分獲國民黨報備參選投入選舉，未料佀選前又被指控賄選，雖極力澄清、喊出守住藍軍關鍵一席，但仍敗選收場。
段體佩曾於二○二○年參選北北屯區立委，獲得五千多票；二○二二年轉戰北屯區市議員，票數衝高至八七五五票飲恨。本屆他捲土重來，終於一舉奪下議員席次，實現成為「小市民代表」的參選初衷。
段體佩在選戰期間完全不跑宮廟與社團。且有廣告業背景的他，陸續推出「很想揍川普」、人像「上下顛倒」與緊貼對手卻「大讚對方最優秀」等創意選舉看板。段體佩表示，已將民眾反映的問題逐一記錄，將積極協調市府單位處理，為基層解決難題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。