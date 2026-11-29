高雄市長陳其邁二○二二年連任後，民進黨完全執政，現任議長康裕成也以爭取連任及民進黨獨立過半為目標。投票結果顯示，民進黨卅三席、國民黨廿六席，無黨籍拿六席。綠營獨立過半，接下來就是新潮流與湧言會爭取主導權，康裕成及曾俊傑上演議長爭奪戰。

高雄市議會共六十五席議員，二○二二年國民黨先拿下二十九席、民進黨二十七席、無黨跟第三勢力九席。藍營席次看似保有優勢，但綠營取得無黨籍友綠議員合作，再加上曾俊傑藍轉綠成為最關鍵一席，最終以無黨籍身分與民進黨議長候選人康裕成搭檔參選正副議長，成功擊敗國民黨陸淑美、陳美雅。

二○二六年議員選舉，民進黨提名三十四席，並以追求議會獨立過半為原則，國民黨最初僅提名卅 席，後來又以報准方式增加額數，共提名三十六席，現任總召黃香菽有意角逐議長大位。

在無黨籍議員裡面，張博洋、高忠德已加入民進黨團運作多時，無黨籍吳銘賜與李順進都與綠營友好，副議長曾俊傑退出國民黨後與綠營保持友好關係。

昨選舉藍營一次掉五席，形同削弱藍營在高雄市議會勢力。民進黨部分，市長陳其邁子弟兵張以理、張耀中，另有立委邱議瑩推林慧欣、邱志偉支持蔡秉璁皆過關。親賴瑞隆的黃敬雅不僅順利當選，還是前鎮、小港選區最高票。民眾黨唯一提名，在三民區參選的林于凱，打著「藍白合」策略競逐席次仍落敗，影響民眾黨在高雄市的發展。