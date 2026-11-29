台中市長選舉政黨輪替，議員選舉也出現席次消長，國民黨一口氣少七席，由本屆三十五席降至二十八席，減少七席；民進黨由二十四席增加五席，拿下二十九席，成為議會最大黨；民眾黨增加一席、達到三席，跨過成立黨團門檻，無黨籍則增加一席、共五席。儘管藍營席次大幅流失，結合民眾黨及親藍無黨籍議員，泛藍仍可掌握三十五至三十六席，維持過半優勢。

這次議員選舉，國民黨一口氣流失七席，部分資深議員及接班布局也未能如願，包括張廖乃綸、朱暖英、賴順仁、李文傑等人失利，羅永珍之子陳清崧接棒失敗，張瀞分的交棒布局也未成功。相較之下，民進黨增加五席，且有十個選區的民進黨議員拿下第一名，反映綠營在地方選舉的競爭力有所提升。

值得注意的是，民眾黨席次增加至三席，跨過成立黨團門檻，未來在議會的角色將不再只是個別議員，而有機會透過黨團運作影響議事協商。無黨籍議員也增至五席，多數具泛藍色彩，將成為議會席次結構中不可忽視的力量。

市長選舉由民進黨何欣純勝出，台中政壇由藍轉綠，但議會仍是泛藍過半，形成朝小野大的新格局。正副議長方面，現任議長張清照、副議長顏莉敏都順利當選，十二月二十五日議會正副議長選舉，可望延續「張顏配」，紅黑派仍掌握議會重要影響力。

不過，這次國民黨席次減少，民進黨增加五席，議會內部的政治力量已出現變化，必須獲得無黨籍議員與白營絕大多數支持，維持過半優勢，才能毫無懸念。

何欣純上任後，面對的將是與自己不同政黨掌握多數席次的議會，處境與賴清德總統面對朝小野大的中央政局有幾分相似。不過，地方政治與中央仍有差異，過去林佳龍執政時期，也曾因朝小野大，府會關係緊張，增加市政推動難度。

對何欣純而言，維持市政自主與議會支持之間取得平衡，將是新市府上任後的第一道考驗。台中市長換人、議會權力結構未變，未來四年的府會關係，成為觀察台中地方政治版圖變化的重要指標。