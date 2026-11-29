台南議員選區的席次調整，出現驚奇，第一選區「藍白合」訴求奏效，民眾黨陳詩薇當選，成為白營首名南市議員；南市第十一選區增一席，國民黨候選人翁語含遭控違反選罷法，選前收押，仍成功攻克當選，是該區多年來首名國民黨籍議員。

台南第一選區涵蓋新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁，新營是最大票倉，地方不少公教人口入住，被視為藍營相對優勢，不過人口變化，席次由六席減至五席，現任議員國民黨蔡育輝、民進黨王宣貿、李宗翰、沈家鳳及無黨籍趙昆原均尋求連任，國民黨張世賢任內病故，藍未再提一席，由民眾黨提名，形成八搶五。

陳詩薇選過南市第六議員選區，轉換選區仍以新人之姿，初期知名度不足、缺乏資源，但藍白兩黨達成「藍白示範區」共識，國民黨南市長候選人謝龍介多次幫忙拉抬，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲也多次南下掃街站台；本屆最高票當選的蔡育輝最後階段也喊出告急，穩定藍白支持者，最後兩人雙雙當選，五屆議員趙昆原則不幸落敗。

另，台南議員十一選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎區，席次則由五席增為六席，其中國民黨候選人翁語含遭控今年七、八月間涉招攬選民以不合理低價赴大陸旅遊並接受招待，檢方訊後依違反選罷法、反滲透法罪嫌等收押禁見，迄今約一個月。

不過收押中翁語含仍當選，票數超越資深無黨議員杜素吟，並擠下資深議員吳宇寰，地方人士認為，許多藍營樁腳因寒蟬效應不敢表態助選，不過激發藍營支持者認為司法打擊在野印象，反而催出票數。