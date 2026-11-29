彰化縣下屆議員選出五十五席，國民黨廿六席、民進黨十六席、民眾黨三席、無黨籍十席。議會龍頭原是現任議長謝典霖與副議長許原龍角力，各自積極布局，謝典霖因涉賄選及貪汙案遭羈押，雖然當選議員，若無法在十二月廿五日宣誓就職，即無法競選議長選舉，許原龍占有優勢。

彰化縣下屆議員，國民黨減少一席，民進黨平盤，全縣最高票的是獲連任的民進黨溪湖區縣議員劉珊伶一萬五千三百七十九票。民眾黨則從現任張雪如、吳韋達二席，增加蘇智弦，共三席可組織黨團，值得一提的是，在吳韋達帶領下，民眾黨還包辦林亞軒、薛方壹、董立凱、郭凱倫當選彰化市民代表。

下屆正副議長之爭，以國民黨席次及向來友好的無黨籍、民眾黨席次，可以牢牢保住，民進黨由於只有十六席，對國民黨不構成威脅。不過，許原龍原打算與現任議員黃正盛搭配參選正副議長，未料黃正盛落選，許原龍必須另覓搭配人選。

謝典霖原有意角逐縣長，謝家也因謝典霖與胞姊謝衣鳯的縣長之爭，以及謝典霖既要爭取縣長提名又要保有議長位置的布局，引發議論。許原龍則已提前部署議長選舉，自估掌握過半支持，搶得先機。

直到謝家勸退謝衣鳯、國民黨確定提名魏平政後，謝家重新回頭鞏固議長寶座，由謝典霖父親謝新隆操盤，運用地方人脈及資源，意圖打亂許原龍原有布局，如今謝典霖遭羈押，如無法在十二月廿五日就職前獲釋放，即無法爭搶議長寶座，議會龍頭之爭將單純化。

不過，謝家在彰化政壇經營多年，影響力不會因謝典霖退出議長之爭就完全消失，是否另推人選或轉而支持其他候選人，仍是變數。