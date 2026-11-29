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暗潮洶湧 綠多人欲爭南市議長
台南議會共五十七席，昨投票結果，綠營拿下廿六席、國民黨十五席、無黨十四席、民眾黨一席、台聯黨一席，綠營席次雖未能單獨過半，可望掌握主導正副議長選舉，現任議長邱莉莉欲拚連任、副議長林志展盼「更上層樓」，外傳還有其他綠營議員想投入，檯面下恐暗潮洶湧。
民進黨過去議長選舉慣例是透過黨團協調、假投票決定正副議長人選，再由黨團成員依決議支持。
據了解，台南上屆和本屆出現郭信良脫黨出走、黨團整合的不同結果，有這些前車之鑑，在陳亭妃從黨內市長初選勝出，派系間就已議論紛紛。
二○一八年民進黨由邱莉莉出馬角逐議長，原本同黨郭信良則在投票前宣布退黨，並獲國民黨及無黨籍議員支持，且擁陳亭妃胞妹陳怡珍、周麗津、吳通龍三名民進黨議員支持，最終郭信良以廿八票擊敗邱莉莉廿四票，民進黨事後開除郭信良黨籍。
二○二二年本屆議長之爭，邱莉莉再度挑戰無黨籍郭信良，民進黨嚴防跑票並爭取跨黨派支持，邱卅六票對廿一票勝出，不過當時挺妃派議員在投票前集體表態「含淚投票」，反映黨內派系歧見並未消失。
據了解，現任議長邱莉莉盼爭取連任，具有現任議長優勢，不過現任副議長林志展傳出有意「更上一層樓」，尤其林先前擊敗賴系立委郭國文當選綠營南市黨部主委，並於選舉期間積極和陳亭妃合作，來勢洶洶。
此外，挺妃派的資深議員陳秋萍也傳出有意加入正副議長之戰；地方綠營人士認為，這場正、副議長選舉牽動台南綠營派系消長，處理不當，加深地方黨內裂痕。
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