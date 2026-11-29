新竹縣、市議員選舉結果出爐，國民黨維持議會最大黨，藍大於綠生態不變。值得關注的是，民眾黨此次戰力驚人，新竹市議員從二席增至五席、新竹縣議員也從原本一席達到成立黨團門檻，成為縣市議會第三大政黨。未來藍綠白在議會橫縱連橫局勢更為複雜，後續正副議長選舉也備受矚目。

下屆新竹市議會因新增一席山地原住民議員，總席次增至卅五席。開票結果出爐，議會版圖呈現「藍黃持平、綠微增、白大幅增加」態勢，尤其是民眾黨首度組成黨團，使竹市議會邁入藍、綠、白、黃「四黨團」並立新局，引爆緊接而來的正、副議長選舉角力。

新民意底定，議會龍頭寶座成為政壇關注焦點。國民黨籍現任議長許修睿向來不分黨派協助議員解決地方事務，尋求連任議長呼聲極高。由於現任副議長余邦彥未選連任，目前以國民黨資深議員陳慶齡，及基層實力雄厚的無黨籍議員吳國寶表態角逐最為積極，兩人皆具備十足實力，後續合縱連橫備受矚目。

地方政壇分析，在「藍白合」大框架下，加上以無黨籍為主的「新民意問政聯盟」成員向來與藍白陣營互動密切、理念相近；隨市長高虹安順利連任，未來在藍白與友軍聯手奧援下，府會關係可望更為順暢，對市政建設與預算推動無疑是一大助力。

新竹縣議會部分，同樣展現藍大於綠局面，加上民眾黨積極布局，從目前一席議員大幅成長，如願在新竹縣議會首度成立黨團，結束過去單打獨鬥局面。

至於正副議長選戰，現任議長張鎮榮宣布退休，不再競選連任。一般而言，國民黨只要提名搭配正副議長人選，議長仍可望由藍營主導。資歷完整的現任副議長王炳漢長期耕耘竹北西區，有意更上一層樓，爭取議長寶座，副議長人選傳出國民黨團書記長張良印，以及張鎮榮之子、新科議員張以聖都有意角逐，如何協調，考驗國民黨內部整合。