南部多個縣市議會正副議長選舉將牽動地方政治勢力消長。嘉義市議會藍、綠兩黨都未取得過半席次，選後各方勢力合縱連橫；雲林議長黃凱連任，副議長蔡咏鍀則未參選，副議長新人選方面，前議長沈宗隆的兒子沈昱霆被看好。

嘉市議會廿三席，藍、綠兩黨未取得過半席次，無黨及跨黨派結盟成左右正副議長選舉關鍵。現任議長陳姿妏有意拚連任，於市長選戰保持中立，須再爭取跨黨議員支持，才能連任。

外傳嘉市有意願投入議長和副議長選舉的可能人選不少。據了解，退出民進黨、以無黨拚連任的議員黃敏修有意爭取議長寶座，他為市長當選人王美惠政治夥伴，但要競選，須靠綠營整合與無黨議員力量。無黨副議長張榮藏未參選連任，政壇新秀、市長黃敏惠姪子黃政融與已故地方聞人洪鴻彬兒子洪斐昭，都是副議長熱門人選。

據一名熟知嘉市政壇人士分析，下屆正副議長選舉，暗中牽動三股力量較勁，一是王美惠綠營加無黨黃敏修，二是黃敏惠政治家族人脈勢力，三為陳姿妏為首的無黨議員，三方人馬之間合縱連橫競爭合作，透過正副議長職務交換支持，都會影響最終結果。

雲林縣議會長期以泛藍勢力為主，國民黨及友好議員在議會占有優勢，這次選舉仍能維持多數，正副議長寶座之爭原本無懸念，黃凱擁有現任議長優勢，連任意願明確，如何整合不同派系及無黨籍議員支持，將是能否續掌議事槌的關鍵。

變數為雲林副議長蔡咏鍀未參選連任，前議長沈宗隆安排兒子沈昱霆接棒，憑藉家族過去在議會累積的政治基礎，未來也有機會加入副議長角逐。