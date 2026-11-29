台北市長蔣萬安在選戰後期積極促進「藍白合」，爭取民眾黨選票，也拉抬白營小雞，受藍白合影響，國民黨籍松山信義選區秦慧珠、中正萬華選區鍾小平雙雙落馬。秦慧珠指出，蔣萬安幫助民眾黨六席全上的功勞是有的，但也不能責怪蔣萬安，因為藍白合是大方向。

北市議員第三（松山信義）選區開票結果，秦慧珠開票初期仍在安全名單，但一直與同黨籍候選人許原榮、民眾黨候選人許甫拉扯，最後以一萬五一○三票成「落選頭」；民眾黨許甫拿下一萬七五二二票，比許原榮的一萬五六一○票高。

選戰期間，秦慧珠多次開砲蔣萬安，最後被黃復興系統開鍘。藍營人士指出，失去黃復興系統配票後，秦慧珠就可預期選情十分艱困。

另外，北市議員第五（中正萬華）選區，民眾黨吳怡萱一路在安全名單內。鍾小平則在中後期掉出安全名單，最後拿下一萬五○四二票，離「落選頭」仍有差距。

藍營分析，鍾小平告發民眾黨創黨主席柯文哲涉嫌圖利京華城等罪，引起民眾黨支持者不滿。在藍白合的大局之下，無緣連任。