縣市長選戰落幕，屏東縣、台東縣議會將開啟新局，屏東縣資深議長周典論退場，藍綠與地方派系重新洗牌，副議長盧文瑞有意角逐議長，並傳出將與周典論小女兒周芸均搭檔；台東縣則因議長吳秀華轉戰縣長，議員陳宏宗與縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺，有意搭檔布局正副議長。

屏東縣議會共五十五席議員，這次有十三名現任議員未參選，議長周典論在列，議會新舊勢力重新洗牌。相較於四年前國民黨拿下十九席、民進黨十三席、無黨籍廿三席，這次國民黨拿下十九席、民進黨十六席、無黨籍廿席，藍營席次未變，綠營席次增三席，但藍綠與無黨勢力均未過半，接續的議長選舉勢必尋求跨黨派結盟。

即將卸任的議長周典論長年掌握議會，與地方派系及其他黨派議員維持深厚關係，因捲入郭台銘參選總統連署案，不再尋求連任，由小女兒周芸均接棒參選。

盧文瑞本屆擔任副議長，熟悉議事運作及地方生態，與周家長期合作，這次有意與周芸均搭檔爭取正副議長，若「盧周配」成形，象徵議會權力交棒，也意味周家在下屆議會仍保有一定影響力。

十三名現任議員未再參選，部分轉戰鄉鎮長，部分交棒子女或配偶，看似世代交替，地方政治家族及派系勢力卻未必隨之退場。民眾黨提名一席，仍未突破，屏東議會政治仍以藍綠及無黨地方派系為主。

地方人士分析，正副議長採記名投票，國民黨即使掌握多數，民進黨若有意角逐，也須爭取無黨支持，另外也隨著周典論退場，盧文瑞布局、周芸均可能躍升副議長，加上多名老將轉換跑道，表面迎來大換血，背後是地方派系、政治家族與新生代力量重新排列組合。議員席次選舉只是第一回合，攸關未來四年議會權力版圖正副議長之爭，則正要展開。

台東縣這次議員選舉，卅席中，國民黨拿下十七席、民進黨三席、無黨籍十席。相較於四年前，國民黨減少一席，民進黨增加三席，無黨籍則維持十席平盤，但國民黨仍穩守單獨過半門檻，也與三席無黨籍議員友好，未來在議事運作擁有更大的主導空間。

其中饒慶鈺以新人之姿投入第一選區議員選舉，成為選戰黑馬。她曾任新北市政府秘書長，又是縣長饒慶鈴胞妹，此次當選縣議員，將延續家族政治影響力。

隨著議長吳秀華成功轉戰縣長，新一屆議會龍頭人選成為選後焦點。資深議員陳宏宗已表態爭取議長，並點名與饒慶鈺搭檔，陳饒配為新一屆議會人事增添話題。