新北市長改選藍營守住執政權，議員選舉洗牌幅度大，國民黨提名卅七席當選卅席，民進黨提名卅六席當選卅一席，藍綠都沒拿過半席次，無黨攻下四席、民眾黨拿三席成為關鍵力量。國民黨新北市黨部主委黃志雄說，無黨與白營議員與藍軍有合作默契，有信心拿下議會主導權，讓蔣根煌爭取議長連任之路更有底氣。

新北市人口成長，議會今年從六十六席增至六十八席，過半門檻提高為卅五席。五股、泰山、林口選區增加一席，土城、樹林、三峽、鶯歌選區則減少一席，平地及山地原住民選區各增一席。藍營二○二二年在新北市議員選舉拿下卅二席，綠營廿八席，此次國民黨提名卅七人、民進黨擴大提名卅六人參選，兩黨都盼能一舉衝破議會過半。

藍營為衝高議員席次，首度針對板橋、新莊、土樹三鶯、三蘆等四個激戰選區啟動聯合配票，盼讓選票分配更平均，避免票源過度集中或分散，力拚整體席次極大化。投票結果，國民黨板橋選區現任議員劉美芳落馬，國民黨新人鄧凱勛、民眾黨新人林子宇出線。

藍綠競爭激烈的新莊選區是配票布局重點之一，也是議長蔣根煌本命區。開票結果綠營四人都上榜，國民黨新人王珮宇落敗，民眾黨陳世軒拿下該選區最高票，黃志雄坦言，要和民眾黨一起配票難度高，很遺憾無法在新莊維持國民黨三席空間。

中和、永和是議員選舉結果最令人驚訝的選區，國民黨在中和選區提名四人，現任游輝宂、邱烽堯落敗，民眾黨新人陳怡君搶灘成功，民進黨在中和三席全上。在永和選區，民進黨現任議員許昭興落選，同黨羅文崇捲土重來勝出，國民黨新人陳以樂、現任副議長陳鴻源當選。

平原、山原各增一席空間，由國民黨新秀吳國譽、何應明脫穎而出，藍軍在原民議員布局打下漂亮一仗。

對於國民黨多位現任議員飲恨落馬，蔣根煌坦言，確實很意外，議長選舉將尋求與民眾黨、無黨籍合作，蔣透露，和副議長陳鴻源搭檔機會大。