民眾黨在雙北告捷，台北市議員隊提名六席參選議員，最終全壘打，在北市議會席次從原有四席成長為六席。在新北市議員選舉也開出亮眼成績，提名七人三人當選，其中陳世軒更以全市最高票連任，雙北都能在議會成立黨團，白營成為雙北關鍵少數。

白營人士分析，六席將是北市議會的關鍵少數，選後最先牽動的就是議長選舉，屆時將看藍綠推出人選，再決定支持哪方。

民眾黨現任議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽和張志豪全都連任，民眾黨議員許甫以新人之姿參戰，在選情多變、競爭激烈的松信區成功出線；吳怡萱在中正萬華區參選，二○二二年首次參選成為落選頭，今年捲土重來，在藍白合分氛圍下，最終以選區第三高票一萬九○八三票當選。

當選三席議員可成立黨團，民眾黨此次當選六席，成績亮眼，也將是北市議會六十一席中的關鍵少數。白營人士直言，黨團有六人，講話可以比較大聲，且在各委員會也能有人，而選後最先牽動的就是議長選舉，屆時將看藍綠推出人選，再決定支持哪方；這次選舉藍白合後，民眾黨未來在議會更有影響力，至少蔣萬安會給予更多尊重。

民眾黨在新北也達成成立黨團目標，新北市黨部主委周台竹表示，相較上屆提名十一人僅陳世軒一人當選，這次陳怡君、林子宇當選，增至三席進步相當大。

對於未來議長選舉是否與國民黨合作，周台竹指出，國民黨與民眾黨在立法院已有良好的合作模式，希望未來也能延續到新北市議會，透過雙方溝通合作，對李四川未來市政推動有所幫助，民眾黨將會支持國民黨提出的議長人選。