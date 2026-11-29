北市議員選舉揭曉，北市議會藍綠白政治版圖劇烈變化，民眾黨揮出全壘打六席全上，民進黨搶下二十三席，反觀國民黨因民眾黨異軍突起，僅攻下二十八席，不僅無法達到三十一席單獨過半，喪失完全執政優勢，形成「小立法院模式」，與民眾黨合作是必然選項，也直接影響下屆議長選舉。

北市議員應選六十一席，這次國民黨上二十八席、民進黨二十三席、民眾黨六席、新黨一席、社民黨一席，無黨籍二席。其中國民黨提名三十三席，新人李易儒、賴苡任落敗，老將則有秦慧珠、鍾小平、陳錦祥中箭落馬，一口氣五人敗選。

民眾黨在這次議員選舉中大獲全勝，揮出全壘打，六席全上；民進黨保守提名，表現不差，雖然也無法達成「二十五加一席」全壘打，但在洋流助攻下，仍取得二十三席，現任議員王孝維、新人張銘祐和原住民議員候選人林家豪落敗。

對於單獨過半目標無法達成，國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽表示，因為這次市長蔣萬安的選情，以大局為重，雖然穩固了市長選情，但在多席次選舉的市議員，雖然「兄弟登山各自努力」但仍受到影響。

戴錫欽坦言，掉席次比預期多，包括非常資深的議員，未來在議事運作或正副議長選舉，都會連動受到響。他說，對這次選舉落選同志，身為黨部主委深感抱歉，近日完成後續黨務工作，覺得已完成階段性任務，市長蔣萬安順利連任，但議員席次的確不如預期，「我覺得應該要負起責任」，會向黨中央請辭黨部主委。

議長選舉隨後登場，藍營人士指出，選舉後期「藍白合」加緊合作力抗洋流，市長保衛戰順利過關，但因藍營無法單獨過半，民眾黨取得插旗空間，國民黨出任議長、民眾黨出任副議長的「藍白配」可能成形，換取國民黨在議長選舉中過關，可能重演二○○二年「國民黨吳碧珠搭配新黨李新」的國新合作模式。

藍營議員表示，國民黨因未單獨過半，議長選舉須從「黨內提名即當選」變成「政黨合縱連橫」，民眾黨是第三大黨，掌握極高的議價籌碼。

另外，國民黨無法完全執政，議事議案的合作也須採「小立法院模式」。